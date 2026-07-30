El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que cualquier intento por limitar o controlar la libertad de expresión en México representa una amenaza para la democracia y los derechos de la ciudadanía.

El dirigente panista señaló que las redes sociales se han convertido en espacios fundamentales para el debate público, la denuncia ciudadana y la rendición de cuentas, por lo que consideró que restringir estos canales significaría un retroceso democrático.

Jorge Romero señala que la libertad de expresión no pertenece al gobierno

Jorge Romero afirmó que la libertad de expresión es un derecho de las y los mexicanos, por lo que ninguna autoridad debe decidir qué opiniones pueden difundirse y cuáles deben ser limitadas.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN) sostuvo que los gobiernos deben garantizar espacios donde periodistas, ciudadanos, creadores de contenido y especialistas puedan expresar sus ideas sin presiones ni amenazas.

Asimismo, aseguró que la censura no fortalece a una democracia, sino que busca evitar la crítica y el escrutinio público.

PAN defenderá voces críticas y el debate público: Jorge Romero

El dirigente nacional del PAN afirmó que Acción Nacional defenderá el derecho de todas las personas a manifestarse libremente y señaló que la democracia no sólo se construye mediante procesos electorales, sino también garantizando que todas las voces puedan ser escuchadas.

Romero Herrera sostuvo que la conversación pública debe mantenerse abierta, incluso cuando existan opiniones críticas hacia quienes ocupan cargos de gobierno.

En este sentido, aseguró que el partido continuará defendiendo la libertad de expresión como un elemento esencial de la democracia mexicana.

Jorge Romero advierte riesgos para la libertad de expresión en México

El dirigente panista alertó sobre lo que consideró un riesgo de avanzar hacia modelos donde el gobierno tenga mayor control sobre la información y la discusión pública.

Jorge Romero afirmó que la crítica, el periodismo y la participación ciudadana deben mantenerse protegidos, ya que limitar estos derechos afecta la pluralidad y el equilibrio democrático.

Finalmente, reiteró que el PAN mantendrá su postura de defender la libertad de expresión, al considerar que garantizar el derecho a opinar y cuestionar al poder es fundamental para la vida pública del país.