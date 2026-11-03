Tras la polémica que generó la consulta del vicepresidente del Senado de la República, José Carlos Ramírez Marín, sobre las salas VIP del AICM, Claudia Sheinbaum afirma que senadores y diputados no deben tener privilegios por el simple hecho de ocupar una cargo público.

Durante su conferencia matutina de este martes 3 de noviembre, la Presidenta de México fue cuestionada sobre el oficio que se envió a la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclarar las reglas de uso del del Salón de Protocolo en el AICM, duda que tomó otro camino y es que se entendió que la Cámara de Senadores solicitaba acceder a él.

Ante la confusión, Sheinbaum asegura que más que sancionar al secretario técnico, quien envió el oficio a la SRE, debe quedar claro que en su administración no hay beneficios especiales para los funcionarios.

”Lo de fondo, más allá de quién mandó el oficio a la SRE para solicitar la entrada de senadores a las Salas VIP, es que los representantes del pueblo no tenemos porque tener privilegios, eso es lo que está de fondo”, señaló. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

La mandataria -de 64 años- aclara que cualquier servidor público es libre de gastar y utilizar los recursos obtenidos por su trabajo; sin embargo, no pueden disponer del erario por ocupar un cargo público.

“Cada quien gana sus recursos y puede destinarlos en lo que se decida, pero no por ser Senador o Diputado ya tienes el privilegio de entrar a los salones. Eso es parte del pasado y hay que quitarlo”, reiteró. Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Finalmente, insistió en que los representantes del pueblo deben mantenerse cercanos a la ciudadanía y evitar mecanismos que establezcan diferencias justificadas.

Ramírez Marín niega buscar privilegios

Previamente, Ramírez Marín del PVEM, explicó haber solicitado una aclaración sobre el uso de las salas VIP del AICM porque tenía conocimiento de que éste puede ser utilizado por los tres poderes y no porque estuviera buscando un privilegio.

De acuerdo con el funcionario, de 65 años, la duda principal era saber por qué no podían acceder a ellas los senadores.