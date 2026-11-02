El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, aclaró que su consulta a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el uso del Salón de Protocolo en el AICM, fue para saber si dicho espacio podía ser utilizado por los tres poderes del Estado.

No obstante, la consulta fue más allá, razón por la que se malinterpretó dando por hecho que los senadores buscaban privilegios.

Ramírez Marín pidió aclarar reglas de uso de sala VIP del AICM; niega buscar privilegios

Frente a diversos medios de comunicación, el senador del Partido Verde acepta haber solicitado a la SRE aclarar reglas de uso de la sala VIP del AICM.

Debido a que la consulta se realizó de una forma poco convencional, se asumió que la petición provenía de la Cámara de Senadores, lo cual desmiente.

Le solicité al Presidente que preguntara si el uso del Salón Oficial, seguía siendo el que era anteriormente, que le servía a la presentación de los tres poderes, tanto al judicial como al legislativo y al ejecutivo. Lo que pasó es que el secretario técnico fue más allá de la consulta y lo hizo de una manera poco convencional, asumiendo que era una petición de todos lo senadores. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM

Jorge Carlos Ramírez Marín (Redes Sociales)

El funcionario explica que la duda surgió en una reunión del Senado, por lo que el tema se tocó desde la mesa directiva.

El objetivo fundamental era conocer por qué los Senadores están excluidos.

Su intención no era obtener un trato preferencial, sino conocer el uso actual de la sala VIP del AICM, insistió.

Nunca fue para que todos los senadores tuvieran privilegios. Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM

La aclaración llega tras la polémica que se originó cuando se hizo público que la Mesa Directiva envió una carta a la SRE pidiendo facilidades para usar el salón.

Al respecto, el presidente del Senado, Higinio Martínez, dijo no haber autorizado la carta y señaló al secretario técnico, Daniel Sabija, quien dijo cometió “un error sin lugar a duda”.