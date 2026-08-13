Tras el pleito entre los diputados de Morena y el PRI, Arturo Ávila y Carlos Gutiérrez Mancilla, la presidenta de la Cámara de de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que hablará con ambos.

Señaló que luego del encontronazo, es necesario hacer un llamado a la civilidad y al respeto a pesar de las diferencias que puedan presentarse en el debate diario.

“Hablaré con los dos legisladores, los dos son diputados federales” Kenia López Rabadán

De la misma forma, Kenia López Rabadán condenó el pleito entre los diputados al comentar que no deja bien parados a los servidores públicos y mucho menos al Congreso de la Unión.

Arturo Ávila tras pleito con Carlos Gutiérrez (Michelle Rojas)

Kenia López Rabadán pedirá civilidad a Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila

El pleito entre Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila sigue dejando posicionamientos. Ahora, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, dijo que hablará con ambos.

Al concluir la sesión de la Comisión Permanente del 12 de agosto, la diputada del PAN declaró que tomó la decisión de hablar con los legisladores federales del PRI y Morena.

Al resaltar que desde su puesto le corresponde buscar la armonía entre los diputados, destacó que va a pedirle a ambos que privilegien la civilidad aún cuando puedan existir las diferencias.

“Con todo respeto lo haré, pero les haré un llamado absolutamente importante a la civilidad, a reconocer la posibilidad de los demás a disentir” Kenia López Rabadán

En ese sentido, Kenia López Rabadán expuso que hará el llamado a conducirse con civilidad desde el respeto.

De la misma forma, la diputada resaltó que también les pedirá que actúen de forma respetuosa en deferencia a la investidura que ostentan con diputados federales.

‼️EXTRA‼️ La presidenta de la @Mx_Diputados , @kenialopezr , hablará con los diputados Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla (@CarlosGMancilla ) y @arturoavila_mx para instarlos a la civilidad y a la tolerancia ante las diferencias políticas. pic.twitter.com/k379XpeMSf — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 12, 2026

Kenia López Rabadán condenó pleito entre diputados

Al adelantar que hablará con Carlos Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila por el pleito que protagonizaron, Kenia López Rabadán condenó lo ocurrido en el Senado.

Resaltó que los legisladores representan a millones de personas y el choque que se registró no genera ningún tipo de prestigio para la labor legislativa.

“Los legisladores representamos a millones de personas y esta escena y estas acciones que se han viralizado, no prestigian a la política, no prestigian al congreso” Kenia López Rabadán

Tras indicar que el pleito también deja mal parado al ejercicio político, insistió en que se necesita privilegiar la civilidad y la altura de miras ante las diferencias y disentimientos que puedan presentarse.