Marina del Pilar Ávila dio por terminados los rumores sobre una supuesta licencia al compartir su agenda semanal de actividades.

A través de redes sociales, la gobernadora de Baja California destacó que este martes 5 de mayo revisará las canchas y unidades deportivas en construcción en Tijuana, en coordinación con el gobierno federal.

Además, anunció reuniones con legisladores y alcaldes para trabajar con “mucha fuerza y unidad” por la transformación del estado, subrayando que su agenda continúa con normalidad y sin interrupciones.

Marina del Pilar comparte su agenda semanal frente al gobierno de Baja California

Sin mencionar el rumor sobre su supuesta licencia, Marina del Pilar Ávila dio por terminado con dicha posibilidad al compartir su agenda semanal.

A través de sus redes sociales, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, resaltó las actividades que sostendrá en Tijuana este martes 5 de mayo.

La gobernadora señaló que este martes revisará las canchas y unidades deportivas que se construyen en Tijuana, en coordinación con el gobierno federal, “para seguir llevando el deporte a todos los rincones de Baja California”.

“El día de hoy andaremos en Tijuana, vamos a revisar las canchas que se están construyendo, estas unidades deportivas que estamos interviniendo en conjunto con el gobierno federal y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para seguir llevando el deporte a todos los rincones de Baja California y que el mundial se viva en todas las comunidades” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Asimismo, resaltó que sostendrá reuniones “muy importantes” con legisladores y legisladoras; así como alcaldes y alcaldesas para trabajar con “mucha fuerza y mucha unidad” por Baja California.

Marina del Pilar Ávila aseguró que su agenda “continúa con toda normalidad” para seguir transformando Baja California.

“Tendremos también otras reuniones muy importantes. Estaremos con legisladoras, legisladores, alcaldes, alcaldesas, porque tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza y mucha unidad para seguir transformando a Baja California. Nuestra agenda continúa con toda normalidad” Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California

Además, Marina del Pilar recordó que el miércoles tendrá su conferencia mañanera semanal para continuar poniendo el corazón por delante para el bienestar de Baja California.