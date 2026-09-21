Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a Michelle Bachelet tras el retiro de la expresidenta chilena de la contienda por la Secretaría General de la ONU y aseguró que México hizo bien en apoyar su candidatura.

“Bachelet no tuvo este apoyo mayoritario pero a mí me parece muy bien que haya competido y no me arrepiento lo más mínimo que México la haya apoyado” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México destacó la trayectoria internacional de Michelle Bachelet y afirmó que representa valores como la paz, el multilateralismo y la igualdad entre los Estados.

Aunque reconoció que no logró reunir el respaldo necesario dentro del Consejo de Seguridad, Claudia Sheinbaum consideró positivo que Michelle Bachelet haya competido por encabezar el organismo internacional.

Sheinbaum reitera apoyo a Michelle Bachelet: “Es una mujer de muchos principios”

Claudia Sheinbaum aseguró que no está arrepentida de mostrar apoyo a Michelle Bachelet en su candidatura a la secretaría general de la ONU.

De acuerdo con la presidenta de México, “es triste” que no haya obtenido el apoyo de la mayoría del Consejo de Seguridad para poder obtener la secretaría.

Sin embargo, señaló que le parece “muy bien” que haya competido por el mayor cargo de la ONU ya que es “una mujer de muchos principios” que define con su vida la construcción de la paz, la no intervención, la igualdad y el multilateralismo.

Asimismo, destacó su reconocimiento a la expresidenta de Chile a quien calificó como una “mujer extraordinaria”.

“Bachelet es una mujer de muchos principios, fue dos veces presidenta de Chile y además ha ocupado varios cargos en Naciones Unidas y ella lo que defiende con su vida y en los cargos que ha tenido es la construcción de la paz, la no intervención, la igualdad de los Estados y el multilateralismo” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Michelle Bachelet retiró su candidatura en la ONU

Michelle Bachelet retiró su candidatura a la secretaría general de la ONU para suceder a António Guterres el sábado 19 de septiembre de 2026.

La candidata aseguró que sabía que no iba a lograr ser la secretaria general de la ONU; sin embargo, defendió su postura en el contexto donde se viola el derecho internacional.

De acuerdo con la expresidenta de Chile, algunos piensan que “no era el momento adecuado” para la candidatura que ella representaba; sin embargo, aseguró que está convencida de que es el momento de alzar la voz en defensa de los principios que defiende.