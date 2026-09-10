La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no “no ve mal” que haya acudido una de imitadora de su figura al informe de funciones de la senadora Simey Olvera.

Asimismo, aseguró que no cree que haya existido una mala intención de Simey Olvera al usar a la imitadora en su evento pero aclaró que corresponde a las autoridades electorales determinar si esto es válido o no.

“No lo veo mal pero obviamente tendrán que definir las autoridades electorales si eso es válido o no” Claudia Sheinbaum

Esto luego de la presentación de la imitadora Tamara Henaine con su personaje de “Claudita” en el informe de Olvera en Ixmiquilpan, Hidalgo del pasado 28 de agosto de 2026.

Claudia Sheinbaum “no ve mal” el uso de la imitadora en informe de Simey Olvera, pero llama al INE a pronunciarse

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, no considera que haya estado mal el uso de una imitadora de la figura presidencial durante el informe de labores de Simey Olvera en Hidalgo.

La presidenta resaltó que no considera que este uso haya sido hecho con mala intención sino de “manera sana”, por lo que no se molestó por este acto.

“Ella decidió usar el personaje, lo hace de una manera sana, no hay una mala intención de su parte” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) pronunciarse y determinar si este tipo de acciones deben ser reguladas.

Asimismo, resaltó que no conocer a Simey Olvera, a quien solo vio en campaña e incluso se tomaron una foto, pero no tiene una mala impresión de la senadora que decidió usar “una doble” de su persona.

“No lo veo mal pero obviamente tendrán que definir las autoridades electorales si eso es válido o no” Claudia Sheinbaum

Asimismo, señaló que el INE también deberá determinar si la senadora Simey Olvera podrá seguir haciendo uso de la imitadora en temporada de campañas o no.

“Ya tendrá que definir el INE si en la campaña electoral de este periodo ella puede seguir protagonizando o no y bajo qué circunstancias” Claudia Sheinbaum

Por otra parte, recordó que durante el periodo del informe de gobierno presidencial se puede hacer uso de la figura presidencial por un lapso de 15 días y “después de esa fecha ya no se puede usar la imagen”.