La senadora Simey Olvera Bautista cometió un error al citar a Benito Juárez durante la sesión de la Comisión Permanente, en la que acusaba a la oposición de no saberse la frase del expresidente .

Desde la tribuna, Simey Olvera aseguró que los integrantes de la Cuarta Transformación sí conocen el pensamiento juarista, pero terminó pronunciando una versión incorrecta de la célebre frase:

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Frase correcta de Benito Juárez

Simey Olvera se equivoca al citar a Benito Juárez en la Comisión Permanente

El error de Simey Olvera ocurrió durante el debate sobre la situación política actual y la soberanía nacional, en la que la senadora dijo “el derecho al respeto ajeno es la paz”, cambiando el orden de las palabras.

En redes sociales, el episodio se viralizó rápidamente porque ocurrió justo después de que Simey Olvera presumiera que Morena sí conocía correctamente la frase, no como los miembros de la oposición.

La frase original de Benito Juárez fue pronunciada el 15 de julio de 1867 tras la restauración de la República y se ha convertido en uno de los principios políticos más emblemáticos de la historia mexicana.

Simey Olvera, senadora de Morena (Simey Olvera)

Hasta el momento, Simey Olvera no ha emitido un posicionamiento formal sobre la polémica. Algunos usuarios critican a la senadora mientras que otros la defienden al señalar que no fue un error grave.