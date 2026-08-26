Simey Olvera Bautista, senadora de Morena, presentó su segundo informe de labores legislativas en Ixmiquilpan, Hidalgo; sorprendiendo debido a que lo hizo junto a Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum.

Y no sólo Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum se hizo presente en el informe Simey Olvera, también la acompañó el senador Gerardo Fernández Noroña.

Presencia de Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum y Gerardo Fernández Noroña que causó revuelo en el informe Simey Olvera quien carga varios polémicas en su papel de senadora.

Simey Olvera presenta su informe junto a Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum (Simey Olvera)

Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum da discurso en informe de Simey Olvera

Durante el informe de la senadora Simey Olvera, además de transparentar y dar la rendición de cuentas durante estos dos años de trabajo en la cámara alta, la presencia de Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum no pasó desapercibida.

Tanto que hasta Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum tuvo su propio discurso en informe de Simey Olvera, donde aplaudió la labor de la senadora el mero estilo de la presidenta.

“Una mujer resiliente, valiente y con mucho valor” describió Tamara Henaine a Simey Olvera entre los aplausos y las risas de algunos ante la imitadora de Claudia Sheinbaum.

Tras la presencia de Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum en informe de Simey Olvera, también las críticas no faltaron, pues algunos calificaron el acto de circo para desviar la atención a lo importante.

Luego de que la noticia fue Tamara Henaine, imitadora de Claudia Sheinbaum en informe de Simey Olvera y no los problemas que aún enfrenta Hidalgo.