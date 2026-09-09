La senadora Simey Olvera, quien presentó su informe de labores en compañía de una imitadora de Claudia Sheinbaum, se retiró de la Mesa Directiva del Senado.

Solo una semana después de la presentación de su informe, la senadora por Morena fue removida como secretaria de la Mesa Directiva; su lugar fue tomado por Claudia Tello Espinoza.

Simey Olvera pierde puesto en la Mesa Directiva del Senado por informe con imitadora de Sheinbaum

Simey Olvera perdió su puesto como secretaria de la Mesa Directiva del Senado en la LXVI Legislatura, tras presentar su informe de labores con una imitadora de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La senadora por Hidalgo realizó un evento en Ixmiquilpan el pasado 28 de agosto, acompañada por la actriz Tamara Henaine, caracterizada por su personaje de “Claudita”, con la que personifica a la presidenta de México.

Esta presentación provocó polémica tras volverse viral y la senadora fue cuestionada por el uso de la parodia de la figura presidencial en un evento oficial de rendición de cuentas.

Claudia Tello toma protesta como secretaria de la Mesa Directiva en sustitución de Simey Olvera

Claudia Tello Espinosa tomó protesta como secretaria de la Mesa Directiva en el Senado con el aval de 96 votos.

La senadora de Morena tomó protesta en la Mesa Directiva de Higinio Martínez Miranda, en sustitución de Simey Olvera.

Cabe señalar que la legisladora aclaró que Tamara Henaine es su amiga personal y acudió de manera voluntaria y sin recibir un pago por su participación.