Te decimos cuál fue la respuesta de Calderón al anuncio de que no habría mañanera de Sheinbaum en el Día de la Virgen, este 12 de diciembre.

Felipe Calderón-de 63 años de edad- dio su postura en X a la pausa por el Día de la Virgen de la mañanera de Sheinbaum.

Así respondió Calderón al anuncio de que no habría mañanera de Sheinbaum en el Día de la Virgen

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que con motivo del Día de la Virgen no habría Mañanera del Pueblo.

Por tal razón, Felipe Calderón reaccionó en sus redes sociales con un tuit.

En dicho post, Calderón escribió el siguiente mensaje: “Virgen Bendita de Guadalupe”.

La publicación de Calderón de inmediato generó interacciones solo entre sus seguidores, ya que el expresidente tiene limitados los comentarios en su perfil.

Respuesta de Calderón al anuncio de que no habría mañanera de Sheinbaum en el Día de la Virgen (@FelipeCalderón / X)

¿Por qué no hubo mañanera de Sheinbaum en el Día de la Virgen?

Cada año se festeja el Día de la Virgen el 12 de diciembre, conmemorando la aparición de la advocación mariana a Juan Diego en 1531.

Se trata de una de las fecha más importantes que hay en todo México.

Por ese motivo, Sheinbaum anunció que no daría su tradicional mensaje presidencial desde el Palacio Nacional.

Esto para respetar la tradición a lo que habían realizado el año anterior de su mandato.

“El 12, día de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué hicimos el año pasado? ¿No hubo? Ah bueno, vamos a hacer tradición y vamos a respetar a la Virgen.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

