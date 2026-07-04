La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX, activó la alerta roja en la alcaldía Cuajimalpa debido a las fuertes lluvias que se esperan hoy 3 de julio.

Por medio de un mensaje que compartió en redes, el organismo sostuvo que durante la tarde y noche de hoy se esperan fuertes lluvias e incluso se prevé la caída de granizo.

Ante los peligros que se podrían registrar por las intensas precipitaciones, el organismo también compartió algunas recomendaciones para los habitantes de la alcaldía Cuajimalpa.

Alerta roja en Cuajimalpa por lluvias fuertes del 3 de julio 2026 (@SGIRPC_CDMX/X)

Activan alerta roja en Cuajimalpa por lluvias y granizo

Durante la tarde y noche de hoy viernes 3 de julio, la alcaldía Cuajimalpa estará bajo condiciones climatológicas adversas, debido a que se se registrarán lluvias fuertes y granizo.

Al respecto, la SGIRPC informó que será desde las 17:40 horas y al menos hasta 22:00 horas, cuando ocurran las precipitaciones por las cuales se puso en marcha la alerta roja.

Al informar sobre la activación de la alerta roja, el organismo detalló que las lluvias que se esperan serán de entre 50 y 70 mm, por lo que se esperan algunos peligros a lo largo de la alcaldía:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas

Posibles deslaves de laderas en zonas altas

Caída de ramas, árboles y lonas

Cabe destacar que en la ficha que emitió por lo que ocurrirá en Cuajimalpa, la SGIRPC apuntó que para el resto de las 15 alcaldías de la CDMX, está en marcha la alerta amarilla.

Lluvias (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Emiten recomendaciones por aleta roja en Cuajimalpa

Debido a las condiciones climáticas que se pronostican en la alcaldía Cuajimalpa, la dependencia emitió alguans recomendaciones a la ciudadanía en general con el fin de prevenir riesgos:

Guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas en caso de vivir en zona de riesgo de inundaciones

Desconectar aparatos eléctricos

Atener las recomendaciones que emita Protección Civil

Evitar cruzar puentes cuando el nivel de ríos o arroyos sea alto o caudaloso

En caso de encontrarse bajo alguna situación de riesgo, la dependencia del gobierno capitalino puso a disposición de la ciudadanía los teléfonos de emergencia: 911 y 55-5683 2222.