No fundó Morena, pero es de izquierda”: Citlalli Hernández defiende a Beatriz Mojica

Citlalli Hernández salió en defensa de Beatriz Mojica, designada como coordinadora en Defensa de la Transformación en Guerrero, asegurando que, si bien no fundó Morena, sí pertenece al movimiento de izquierda.

Lo anterior, luego de que el nombramiento de Beatriz Mojica provocara cuestionamientos por la decisión de Morena, de cara a la contienda por la gubernatura para 2027.

Citlalli Hernández destaca compromiso de Beatriz Mojica con los ideales de la izquierda mexicana

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena defendió a Beatriz Mojica, resaltando el compromiso de la exsenadora con la izquierda mexicana.

En este sentido, Hernández difundió una serie de fotografías que atestiguan su protagonismo en coyunturas históricas junto a figuras clave de la transformación nacional como la presidenta Sheinbaum.

Entre estos testimonios, la dirigente morenista destacó la participación activa de Mojica en la resistencia realizada tras la contienda presidencial del año 2006.

En dicha época, cuando ejercía como diputada federal, colaboró en el traslado de pruebas documentales para sostener las impugnaciones electorales por presunto fraude.

Adicional, destaca la coincidencia política de la representante guerrerense con Sheinbaum durante movilizaciones previas a la estructuración formal de Morena.

Con esta postura, Hernández ratificó que el trabajo territorial y el respaldo ciudadano son determinantes para asumir las tareas clave de coordinación estatal como lo hará Mojica para 2027.

Ello sin importar su participación en la formación de Morena, pues ha demostrado compromiso con los ideales del partido, priorizando el bienestar del pueblo guerrerense.