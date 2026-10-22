La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, enfrenta una severa controversia política tras la difusión de un video que la exhibe en la celebración de su cumpleaños junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

José Alfredo Hernández Casillas encabeza una red de empresas proveedoras de material electoral que actualmente es investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debido a probables irregularidades financieras como la triangulación de recursos y la simulación de competencia.

Ante los múltiples cuestionamientos sobre un evidente conflicto de interés, Taddei ha negado cualquier favoritismo institucional y ha asegurado que los procedimientos de contratación se encuentran bajo revisión de las autoridades correspondientes.

Exhiben a Guadalupe Taddei de fiesta con representante de empresa proveedora del INE

Se viralizó un video de la celebración del cumpleaños número 62 de Guadalupe Taddei, realizada el 26 de junio de 2025 en una casona de la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México.

Guadalupe Taddei aparece en fiesta con representante de empresa proveedora del INE (Tomada de video)

De acuerdo con la información difundida, el evento fue organizado por el propio empresario José Alfredo Hernández Casillas, representante de empresa proveedora del INE.

Al festejo habrían acudido los hijos de Taddei (León Fernando y Jorge Francisco Piñeda Taddei), así como familiares del empresario.

Además, también habrían estado presentes Mario Alfonso Burciaga Esparza (director de Recursos Materiales y Servicios, responsable de licitaciones), Enma Patricia García Rodríguez (exdirectora de Recursos Financieros) y José Alberto Pérez de Acha (coordinador de la Unidad de Servicios de Informática).

Acudió Iliana Araceli Hernández Gómez (titular de la Unidad de Género), quien en su cargo anterior en el órgano electoral local de Oaxaca asignó un contrato de 32 millones de pesos a Corporativo Zeg.

José Alfredo Hernández Casillas está vinculado a una red de al menos siete empresas proveedoras de material e insumos electorales (como Cajas Graf, Corporativo Zeg y Seriplast).

En febrero de 2025, empresas de la red de Hernández Casillas (Cajas Graf y TOL Producciones) recibieron un contrato por 197 millones de pesos para materiales de la elección judicial.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a dicho grupo desde 2023 por presunta simulación de competencia, triangulación de recursos y facturación irregular.

A través de las redes sociales también se difundieron grabaciones de otras reuniones privadas y festejos patrios en los que coinciden Guadalupe Taddei y Alfredo Hernández Casillas.

Guadalupe Taddei negó tener “empresas favoritas” o haber incurrido en favoritismos

Ante los señalamientos en su contra por presunto favoritismo, Guadalupe Taddei afirmó que en el INE no existen “empresas favoritas” y defendió la legalidad e imparcialidad de los procesos de contratación del organismo.

Aseguró que las adjudicaciones del instituto son auditadas periódicamente y puso toda la información contractual a disposición del Órgano Interno de Control (OIC) del INE y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para deslindar responsabilidades o posibles omisiones.

Precisó que los colaboradores o expersonal mencionados en los reportes periodísticos ya no laboran en el instituto.

Su pronunciamiento fue emitido en un mensaje a medios de comunicación en el que no se aceptaron preguntas de la prensa.