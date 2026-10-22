Ante la polémica que se desató por los contratos asignados a una empresa relacionada con el chofer de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el INE presentó su proyecto de portal de transparencia.

Se trata de “INE Siempre a la Vista”, plataforma digital por medio de la cual se podrá consultar, entender y dar seguimiento en tiempo real a las compras, contrataciones y licitaciones.

Pero, ¿cómo funciona el portal de transparencia del INE? y ¿cuál es la información que puedes consultar en la plataforma? El organismo ya reveló todos los detalles del proyecto.

Guadalupe Taddei anuncia portal de transparencia tras polémica por su chofer en el INE (Eduardo Díaz)

¿Cómo funciona el portal de transparencia del INE?

Al presentar la plataforma INE Siempre a la Vista, se informó que es una una herramienta digital orientada a transparentar los procesos de contratación, compras públicas y licitaciones.

Sobre ello, la directora Ejecutiva de Administración del INE, Liliana Díaz de León, explicó que la plataforma complementará otros mecanismos, como el caso del sistema CompraINE.

Sostuvo que INE Siempre a la Vista organizará toda la información mediante explicaciones sencillas, temas cotidianos y un seguimiento visual en tiempo real para los usuarios.

Al abundar en detalles del portal, destacó que prioriza la trazabilidad documental y el uso de lenguaje claro, pues facilita revisiones de los recursos públicos en computadoras y dispositivos móviles.

La navegación se estructuró a partir de 4 preguntas clave sobre los procedimientos de contratación, necesidades de adquisición, procesos en curso y acuerdos cumplidos.

Mediante una línea de tiempo interactiva, dijo, los usuarios pueden consultar las convocatorias, las propuestas de las empresas participantes, los fallos y las evaluaciones técnicas correspondientes.

Además, resaltó que el sistema permite verificar los costos unitarios, los rangos de inversión y los reportes periódicos de entrega y producción, justo como ocurrió con el contrato de la credencial del INE.

¿Qué información clave se puede consultar en el portal de transparencia del INE?

En la presentación de INE Siempre a la Vista, Liliana Díaz de León también informó sobre los diversos detalles e información que se podrán consultar por medio de la plataforma: