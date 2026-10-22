Guadalupe Taddei rechazó los señalamientos en su contra y dijo que es la manera en la que se busca desacreditar al INE rumbo a los comicios 2027, puntualizando que “así no se ganan las elecciones”.

Durante la presentación del Portal de Transparencia Ciudadana, Taddei defendió la transparencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y llamó a mantener la firmeza institucional frente a los ataques.

Guadalupe Taddei llama a no desestabilizar al INE de cara a las elecciones 2027

Reportes periodísticos señalaron recientemente a un colaborador de la oficina de Guadalupe Taddei como el apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de material electoral.

Guadalupe Taddei: su chofer aparece vinculado a una empresa proveedora del INE (Eduardo Díaz)

De acuerdo con la información, se trataba de su chofer y percibía un sueldo de más de 45 mil pesos. Estos datos generaron dudas sobre posibles conflictos de interés y la relación entre la funcionaria y la empresa.

Ante la controversia, Guadalupe Taddei dijo que se trata de una estrategia para desestabilizar al INE rumbo a las elecciones 2027, pero aclaró que así no se ganan los comicios, sino trabajando con la gente.

Así no se ganan las elecciones. Las elecciones se van afirmando con la ciudadanía, con sus propuestas, con su plan. Así se ganan, no se ganan intentando debilitar al INE. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

Asimismo, la presidenta del INE defendió el trabajo del instituto y pidió a su personal mantener la tranquilidad ante las críticas y las versiones que puedan generar incertidumbre sobre el organismo.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, aseguró que el trabajo institucional se encuentra documentado y sujeto a mecanismos de transparencia, por lo que llamó a confiar en los procedimientos de rendición de cuentas.

Lo que hacemos, lo hacemos debidamente documentado frente al tema transparencia y frente al tema de la revisión por parte de los órganos encargados de ello. Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE

En ese sentido, sostuvo que el instituto debe continuar sus labores con apego a los principios de transparencia y responsabilidad pública, además de mantener una relación directa con la ciudadanía.