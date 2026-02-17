El asilo político que Karime Macías obtuvo en Reino Unido, llevó a que la presidenta de México recordara el “cuaderno de la abundancia” que la esposa de Javier Duarte escribía.

Claudia Sheinbaum mostró en la mañanera del pueblo del 17 de febrero de 2026, lo que se encontró en el 2017 en una bodega de Javier Duarte donde se expuso el “cuaderno de la abundancia” de su esposa.

Claudia Sheinbaum recuerda el “cuaderno de la abundancia” de Karime Macías

Al informar la carta de extrañeza que el gobierno de México enviará al Reino Unido por proteger a Karime Macías, esposa de Javier Duarte, la presidenta revivió el cuaderno que se volvió una burla en el país.

La mandataria expuso en la mañanera del pueblo lo que autoridades en 2017 encontraron en una bodega que el matrimonio tenía en Córdoba, Veracruz, donde resaltaron diarios de Karime Macías.

Entre lo mostrado por autoridades, estuvo el “cuaderno de la abundancia” que Karime Macías tenía con el texto “sí merezco abundancia” escrito a mano en forma de plana.

La imagen de este texto fue lo que Claudia Sheinbaum expuso, para recordar lo que fue el PRIAN, aunque aseguró que aún quedan varias personas de estos partidos políticos.

“Había una bodega donde tenían guardados cantidad de cosas (...) Esta mujer [Karime Macías] tenía un cuaderno (...) ‘sí merezco abundancia’ decía la esposa del gobernador [Javier Duarte] imaginense, la esposa de un gobernador repitiendo”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

El “cuaderno de la abundancia” de la esposa de Javier Duarte causó burlas y enojo entre la sociedad mexicana cuando fue expuesto. Esto debido al enriquecimiento ilícito que el gobernador hizo a costa de Veracruz con estimaciones de 35 mil millones de pesos.

Claudia Sheinbaum cuestiona la vida de Karime Macías en Reino Unido

La presidenta expuso el “cuaderno de la abundancia” que exhibieron de Karime Macías, llevándola a cuestionar la vida que Karime Macías tiene en Reino Unido.

Claudia Sheinbaum recordó que la esposa de Javier Duarte tiene años viviendo en Reino Unido con sus hijos, lo que la llevó a preguntarse sobre el origen del dinero con el que radica en el país.