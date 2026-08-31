Next Energy denunció ante la Fiscalía General de la República una presunta persecución del gobierno de Aguascalientes contra el empresario Eugenio Javier Maiz Domené, quien lleva más de ocho meses privado de su libertad.

“¿Por qué presentamos la denuncia ante la FGR? Presentamos la denuncia contra jueces de distrito que incluso el día de hoy son jueces a pesar de haber intervenido y formar parte del ayuntamiento de Aguascalientes” Adrián Yosef Arellano Regino , abogado de Next Energy

De acuerdo con el abogado de Next Energy, Adrián Yosef Arellano, se han abierto cinco carpetas de investigación por delitos como narcotráfico y extorsión, cada vez que se resolvía su liberación.

Next Energy acusa a funcionarios cercanos a la gobernadora Tere Jiménez de manipular el poder judicial local para mantenerlo recluido.

Next Energy denuncia al gobierno de Aguascalientes por persecución contra Eugenio Javier Maiz

El abogado de Next Energy presentó ante la FRG este lunes 31 de agosto de 2026 una denuncia contra funcionarios públicos de Aguascalientes, cercanos a la gobernadora Tere Jiménez.

De acuerdo con Adrián Arellano, la denuncia ante la FGR es en contra de:

jueces de distrito

servidores públicos del círculo cercano de la gobernadora

Sin embargo, resaltó que los nombres de los funcionarios denunciados por persecución se mantendrán reservados durante el proceso.

De acuerdo con el representante legal de Next Energy, el gobierno de Aguascalientes ha abierto 5 carpetas de investigación contra Eugenio Javier Maiz Domené por delitos como:

amenazas

narcotráfico

extorsión

“Hasta el día de hoy lleva cinco carpetas de investigación aperturadas por parte de la fiscalía local… por diversos delitos los cuales nos parecen improbables y sobre todo falsos” Adrián Yosef Arellano Regino , abogado de Next Energy

Asimismo, resaltó que cada que se resolvía la libertad del empresario, “de manera sospechosa” y rápida se aperturaba otra carpeta de investigación.

Por otra parte, recordó que la denuncia inicial contra Eugenio Javier Maiz Domené es por “un tema netamente civil” que no afecta patrimonialmente al estado de Aguascalientes.

El señor Eugenio Javier Domené enfrentaba en un principio una denuncia por fraude por “un tema netamente civil” que tiene que ver con contratos civiles con el gobierno de Aguascalientes.

Además, lamentó que “el poder judicial local y la fiscalía local se presten a este tipo de circunstancias para mantener recluida a una persona que nunca ha vivido en Aguascalientes”.