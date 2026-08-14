Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Morena por Cholula, Puebla, se declaró inicialmente como legisladora independiente debido a la suspensión de sus derechos partidistas, pero después se retractó tras consultar con sus abogados y aclaró que continúa dentro de la bancada morenista.

“Ahorita cómo estamos en un proceso, prácticamente no hay una bancada. Entonces creo que ahorita soy una diputada independiente ¡Soy diputada independiente!, es que es un tema legal. Como hay unas medidas cautelares, en estas medidas cautelares, pues sí, no tienes un partido. No tienes voz dentro de un partido, entonces pues podría nombrarme que soy independiente en lo que pasa el proceso” Nayeli Salvatori Bojalil, diputada local de Morena

Nayeli Salvatori rectifica: sigue en bancada de Morena (Especial)

La declaración de Nayeli Salvatori ocurre luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendiera temporalmente sus derechos partidistas por el proceso iniciado en su contra tras los comentarios que realizó sobre los adultos mayores, a quienes señaló que ya se estaban “pudriendo” y que olían a “baúl”.

Salvatori se declara independiente de Morena y después se retracta

La diputada local explicó que, debido a las medidas cautelares impuestas por Morena, consideraba que no tenía “voz” ni participación dentro del partido, por lo que inicialmente afirmó que podía considerarse una legisladora independiente mientras concluía el proceso interno.

Sin embargo, después de consultar con sus abogados, Nayeli Salvatori aclaró su situación y señaló que continúa dentro de la bancada de Morena, pese a la suspensión temporal de sus derechos partidistas.

La legisladora explicó que una de sus dudas era si las medidas cautelares también implicaban que debía abandonar la bancada de Morena o únicamente restringían su participación en las actividades internas del partido.

Tras recibir asesoría legal, Salvatori aseguró que permanecerá dentro de Morena y esperará la resolución definitiva de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

¿Qué medidas cautelares impuso Morena a Nayeli Salvatori?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena abrió el expediente CNHJ-PUE-552/2026 a partir de una solicitud relacionada con el caso de Nayeli Salvatori.

Como parte de las medidas cautelares, la legisladora tiene suspendidos temporalmente sus derechos partidistas, entre ellos:

Participar en actividades internas de Morena.

Ejercer derechos de participación dentro del partido.

Deliberar.

Votar.

Postularse.

Representar al partido.

Desempeñar encargos o responsabilidades partidarias.

De acuerdo con un reporte de La Jornada Oriente, la suspensión de sus derechos partidistas también abriría la posibilidad de que Nayeli Salvatori quede imposibilitada para buscar una eventual reelección.

Hasta el momento, Morena no ha dado a conocer una fecha para emitir su resolución definitiva sobre el caso. Mientras continúa el proceso interno, Nayeli Salvatori permanece dentro de Morena, aunque tiene suspendidos temporalmente sus derechos partidistas.