¿Qué dijo Donald Trump con respecto a la guerra Rusia Ucrania? Luego del encuentro que sostuvo con Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos hizo una recomendación a Volodímir Zelensky.

El viernes 15 de agosto, el presidente de Estados Unidos sostuvo una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cual hablaron sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra Rusia Ucrania.

Luego del encuentro, Donald Trump sostuvo una llamada telefónica con Volodímir Zelensky y al hablar sobre dicha conversación, el mandatario reveló que le hizo una importante recomendación.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la guerra Rusia Ucrania? Ahora hizo una recomendación a Volodímir Zelensky

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció públicamente sobre el encuentro que sostuvo con Vladimir Putin en Alaska y la posterior llamada con Volodímir Zelensky.

Lo anterior debido a que la mañana de hoy sábado 16 de agosto, Donald Trump hizo una recomendación a Volodímir Zelensky con el fin de lograr un acuerdo de paz para terminar la guerra Rusia Ucrania.

En un cambio abrupto de postura que ocurrió a una cuantas horas de la cumbre que celebró con Vladimir Putin, Donald Trump estaría presionando a su homólogo de Ucrania, pues le habría planteado que está en sus manos llegar a la paz.

Así se vislumbra debido a que el presidente de Estados Unidos dijo que es el gobierno de Ucrania el que debería llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto bélico que se ha prolongado por más de 3 años.

Incluso, al hablar del tema, el mandatario estadounidense expuso que “Rusia es una potencia muy grande y ellos no”, por lo cual recomendó a Volodímir Zelensky evaluar la posibilidad de buscar un acuerdo de paz.

¿Qué dijo Donald Trump sobre guerra Rusia Ucrania? Presidente llama a dejar de pensar en un alto al fuego

En continuación a sus declaraciones sobre la guerra Rusia Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que el fin del conflicto no se va conseguir con un simple acuerdo con un alto al fuego.

Por medio de una publicación que hizo en su plataforma digital, Truth Social, Donald Trump calificó como muy exitosas tanto la reunión que tuvo con Vladimir Putin, como la posterior llamada telefónica con Volodímir Zelensky.

Al revelar que también habló con líderes europeos, incluyendo al Secretario General de la OTAN, expuso que todos coincidieron en que la única manera de poner un alto a la guerra Rusia Ucrania, es directamente con un acuerdo de paz.

Y es que en su publicación, Donald Trump sentenció que el fin al conflicto bélico que se desató a inicios de 2022, no se alcanzará “con un simple Acuerdo de alto el fuego, que a menudo no se sostiene".

Finalmente, resaltó que Volodímir Zelensky irá a Washington el lunes 18 de agosto y confió en que “si todo sale bien”, se programará una reunión con el presidente Vladimir Putin que podría derivar en salvar la vida de millones.

¿Qué dijo Donald Trump sobre guerra Rusia Ucrania? Volodímir Zelensky también se pronunció

Previo a los dichos de Donald Trump sobre la guerra Rusia Ucrania, Volodímir Zelensky habló sobre llamada de más de hora y media que tuvo con el presidente de Estados Unidos.

A través de un mensaje que compartió en X, Volodímir Zelensky detalló que, tras el diálogo inicial, acordaron invitar a líderes europeos a sumarse y reafirmó que Ucrania está dispuesta a trabajar con máximo esfuerzo para lograr la paz.

Asimismo, señaló que Donald Trump compartió los puntos principales de su reunión con Vladimir Putin y destacó que la fuerza de Estados Unidos debe influir en el desarrollo del conflicto.

Al insistir en que Ucrania apoya la propuesta de Donald Trump para realizar una reunión trilateral entre Kiev, Washington y Moscú, confirmó que el 18 de agosto se reunirán en Washington para discutir el fin de la guerra Rusia Ucrania.

También subrayó que Europa debe participar en cada etapa del proceso, esto con el fin de garantizar mecanismos de seguridad confiables junto a Estados Unidos y evitar concesiones unilaterales.

Aunado a ello, mencionó señales positivas desde Washington respecto a la seguridad de Ucrania, y aseguró que Kiev sigue coordinando posiciones con todos sus socios internacionales.