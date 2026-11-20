El tercer regidor de Tulum, en el estado de Quintana Roo, Eliazar Mas Kinil, fue sancionado por Morena luego de que fue exhibido por viajar en avión privado y usar marcas de lujo.

Debido a las conductas que fueron calificadas como inapropiadas, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) del partido tomó la decisión de inhabilitarlo de las contiendas internas.

Cabe destacar que en redes sociales se difundieron videos e imágenes del Eliazar Mas Kinil en los que se le ve a bordo de aviones privados, durante viajes en el extranjero y portando ostentosas prendas.

Eliazar Mas Kinil, regidor de Tulum (Especial)

Morena sanciona a Eliazar Mas Kinil tras exhibir lujos

En seguimiento al caso del regidor de Tulum, Eliazar Mas Kinil que fue exhibido por presumir lujos, la CNHJ de Morena resolvió aplicarle una sanción el jueves 19 de noviembre .

El órgano partidista determinó inhabilitar al funcionario municipal tras difundirse en redes sociales fotografías y videos donde aparece viajando en aviones privados, visitando el extranjero y portando artículos de lujo.

La sanción contra Eliazar Mas Kinil implica que en adelante no podrá para participar en procesos internos de selección, ocupar cargos partidistas o postularse a candidaturas de elección popular con Morena.

Previamente, en el mes de junio, la CNHJ ya había aplicado medidas cautelares contra el regidor de Tulum al ordenarle abstenerse de exhibir públicamente conductas contrarias a los lineamientos éticos.

Ante ello, el propio Eliazar Mas Kinil ofreció disculpas públicas y aseguró que los gastos de los viajes por los que fue exhibido fueron cubiertos con recursos personales y no del erario.

Eliazar Mas Kinil, regidor de Tulum (Especial)

Eliazar Mas Kinil fue exhibido presumiendo lujos

La controversia en torno al regidor de Tulum inició el sábado 4 de julio, cuando usuarios de TikTok viralizaron videos donde Eliazar Mas Kinil presumía ropa Balenciaga, relojes de alta gama y viajes a Miami.

Las imágenes provocaron cuestionamientos hacia el integrante del cabildo de Tulum por percibir un salario neto cercano a 70 mil pesos mensuales, monto incompatible con los gastos exhibidos en redes.

Ante las críticas sobre la falta de austeridad exigida por Morena, el funcionario emitió un posicionamiento público calificando la difusión de ese material audiovisual como una imprudencia personal.

Se debe resaltar que la sanción tiene efectos exclusivamente internos y no afecta su permanencia constitucional como servidor público dentro del ayuntamiento hasta concluir su periodo en 2027.