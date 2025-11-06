La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la ONU Mujeres, mostraron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por el acoso que sufrió cuando caminaba por calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

“La ONU en MX expresa su solidaridad con la Presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida y respalda el llamado de la Secretaría de Mujeres y ONU Mujeres”. ONU Mujeres

Mediante un comunicado, ambos organismos lanzaron un mensaje contra la violencia de género no solo en México, sino en el resto del mundo donde estos casos no son aislados.

La cercanía de Sheinbaum no justifica invadir su espacio personal (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

ONU Mujeres hace un llamado a no minimizar la violencia de género tras acoso a Claudia Sheinbaum

En otro mensaje, la ONU Mujeres México hizo un llamado a no minimizar la violencia contra las mujeres, aunque sin hacer mención directa al acoso sufrido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la ONU Mujeres México añadió que “toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

ONU Mujeres pidió atender el llamado de la Secretaría de las Mujeres, reafirmando su compromiso por seguir trabajando, junto con las instituciones del Estado mexicano, para garantizar el derecho de todas las mujeres .

En su mensaje, reposteó el pronunciamiento emitido por la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal para condenar el acoso sexual contra la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres dijo que impulsará la revisión de las leyes locales para garantizar que este delito sea sancionado en todas las entidades federativas.