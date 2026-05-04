En la reciente encuesta demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se detalla que cada vez menos jóvenes dejan el hogar con una disminución del 31.1 %.

Sin embargo, las mujeres son las que se independizan antes en México en los primeros 18 años con un 35.9% frente al 24.3 % de los hombres.

Mientras que tanto mujeres como hombres de zonas rurales son los que más denotan en las estadísticas de dejar sus hogares para independizarse.

Se independizan más pronto las mujeres que los hombres en México: INEGI

Las mujeres son las primeras en independizarse en México a comparación con el sector de los hombres según el INEGI.

En el análisis del INEGI según el sexo se reflejó que las mujeres registraron proporciones acumuladas más altas de salida del hogar antes de los 18 años en comparación de los hombres.

En la de 1961-1967, 35.9 % de las mujeres salió de su hogar de origen durante los primeros 18 años frente a 24.3 % de los hombres. En la cohorte 1998-2007, las disminuciones fueron de 21.2 y 12.3 %, respectivamente.

Mientras que de manera general la independencia de los hogares de los padres, en el total de la población se observó una disminución con un 31.1 % en comparación a la cohorte 1998-2007, con 16.9 por ciento.

mujeres independiente (especial)

Jóvenes de zonas rurales los primeros en independizarse en México: INEGI

Otro de los detalles estadísticos del INEGI es que los jóvenes de zonas rurales son los primeros en independizarse en México.

Pues a partir de los 18 años, con un 32.9% hombres y mujeres de zonas rurales dejan sus hogares, frente a los que viven en zonas urbanas con un 18.6%

Mientras que en la comparativos de hombres y mujeres de zonas rurales, los varones son los que más pronto dejan sus casas con un 9.9 %.