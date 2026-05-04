Un fuerte incendio en la empresa Bachoco, en Lagos de Moreno, Jalisco, registrado la noche del 3 de mayo de 2026, provocó una alerta atmosférica debido a la contaminación generada por el humo.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia, que trabajaron durante varias horas para controlar las intensas llamas y las columnas de humo derivadas del fuego.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, el incendio comenzó alrededor de las 20:30 horas en las instalaciones ubicadas sobre la autopista León–Aguascalientes, a la altura del cruce con el Ramal Paso de la Mesa, en el municipio de Lagos de Moreno.

Controlan incendio en Bachoco en Lagos de Moreno

Protección Civil de Jalisco informó que el incendio fue controlado durante la madrugada de este lunes 4 de mayo de 2026.

El incidente se originó en el área de embarque y almacenamiento de materia prima, donde se realizaron labores intensivas para evitar que el fuego se propagara a otras zonas de la planta.

Reportes locales señalan que el siniestro inició en un área donde se manejaban sustancias como amoniaco, gas LP y diversos productos químicos de limpieza, lo que incrementó el riesgo durante las labores de contención.

En las acciones para sofocar el incendio participaron:

Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lagos de Moreno

Asociación de Bomberos de Lagos de Moreno

Brigada interna de la empresa

Unidad Estatal de Protección Civil

Bomberos de Jalisco

Incendio en Bachoco de Lagos de Moreno deja 3 personas intoxicadas

A pesar de que el incendio fue controlado, autoridades de Protección Civil de Jalisco informaron que tres personas resultaron intoxicadas por inhalación de amoniaco.

Las personas afectadas fueron atendidas en el lugar y se reportan fuera de peligro.

Hasta el último reporte, a las 07:40 horas de este lunes 4 de mayo, los equipos de emergencia continuaban con labores de remoción de escombros y enfriamiento para evitar la reactivación del fuego.