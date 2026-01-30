Con la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto EOPIB, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la economía en México creció 0.7% durante 2025.

Sin embargo, un experto en economía alerta sobre la poca inversión privada nacional que México está teniendo y que se ve reflejado en el PIB del 2025.

Durante 2025 la economía en México creció 0.7%, anuncia el INEGI

En el informe preliminar que el INEGI dio sobre el Producto Interno Bruto (PIB) en la economía del país, detalló un aumento de 0.7% durante el registro del 2025.

Aunque algunos analistas internacionales advirtieron que la economía iba a crecer menos del 0.7%, el INEGI detalló que pasó al contrario en 2025. Sin embargo, este porcentaje es el menor en los últimos cinco años, incluyendo la desaceleración por la pandemia por Covid-19.

Asimismo, economistas como Pepe Yuste han señalado que el 0.7% es “muy bajo”, pues en 2024 incluso se creció 1.1%.

Por otra parte, el Instituto informó que casi para todas las actividades en el país hubo un aumento a excepción de las primarias que tuvieron una reducción.

Así quedó la actividad económica trimestral en México por actividades:

Primarias (agricultura, ganadería): -2.7%

Secundarias (industria,manufactura, construcción): 0.9%

Terciarias (comercio, servicios): 0.9%

Reporte del INEGI del PIB en 2025. (@INEGI_INFORMA)

Reporte del PIB muestra la poca inversión privada nacional

El reporte de la economía mexicana muestra un aumento del 0.7%, sin embargo, este no es un incremento real al compararlo con el año 2024, lo que economistas traducen en la poca inversión privada nacional.

Pepe Yuste informó con Azucena Uresti que el poco aumento del PIB en México, es igual a la poca inversión privada, “hay que estimularla” detalló.

El economista recordó que aunque se hable de inversión extranjera en aumento, la que conlleva el PIB es la inversión privada nacional, asegurando que esto se vio impactado por la incertidumbre ante la Reforma Judicial.

Asimismo, subrayó que si no hay inversión privada nacional, “no existen empleos formales” en el país y por lo tanto el PIB no crece.