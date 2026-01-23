INEGI revela las principales causas de muerte en México en 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) compartió cuáles han sido las 3 principales causas de muerte en México durante el 2025.

De acuerdo con las estadísticas de defunciones registradas en 2021, se registraron un millón 17 mil 167 muertes de las que:

El 57.6% fueron hombres

El 42.3% fueron mujeres

Asimismo, el Inegi determinó que las 3 principales causas de muerte en México en 2021 fueron:

Las 10 principales causas de muerte en México en 2025

A pesar de que las 3 razones anteriores son las que han provocado más muertes en el país, otras 7 también son principales. Se trata de:

Tumores malignos: 90 mil 525 muertes Influenza y neumonía: 57 mil 657 muertes Enfermedades del hígado: 42 mil 97 muertes Enfermedades cardiovasculares: 37 mil 453 muertes Agresiones (homicidios): 35 mil 625 muertes Accidentes: 34 mil 627 muertes Enfermedades pulmonares obstructivas: 18 mil 759 muertes