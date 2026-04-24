Claudia Sheinbaum destacó una ligera mejora en la percepción de seguridad pública según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

“De 63.8 en diciembre a 61.5 en marzo del 2026. La percepción de seguridad tiene que ver con distintos temas, obviamente pues primero son los delitos que se cometen en el lugar donde se vive. Esta encuesta se hace en las principales ciudades del país, las ciudades de más habitantes en México.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Los datos de marzo de 2026 revelan que el 61.5% de la población de 18 años y más en 91 áreas urbanas considera inseguro vivir en su ciudad, el nivel más bajo en recientes trimestres.

La encuesta del Inegi también mostró diferencias por género y contrastes entre ciudades con mayor y menor percepción de inseguridad.

Inegi: 61.5% considera que vivir en su ciudad es inseguro

Tal y como reveló la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una encuesta de la ENSU y datos del INEGI, se reporta que en marzo de 2026, el 61.5% de la población de 18 años y más en 91 áreas urbanas de México percibe inseguridad para vivir en su ciudad.

“La Ciudad de México por ejemplo, es la única cuando fui jefa de gobierno, se lo pedimos al INEGI, que diera la percepción para cada una de las alcaldías. En otras entidades de la república, es para las ciudades más importantes. La percepción obviamente tiene que ver con los delitos en el lugar, pero tiene que ver con otras cosas como la condición de un municipio, por ejemplo.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con los datos, las mujeres muestran mayor percepción de inseguridad con un 67.2% mientras que los hombres están presentes con 54.6%.

Encuesta sobre la percepción de la inseguridad, según la ENSU del INEGI (@INEGI_INFORMA / X)

Asimismo se reveló que las ciudades en México con mayor percepción de inseguridad pública fueron:

Irapuato con un 92.1%

Guadalajara con un 90.2%

Ecatepec con un 87.6%

(@INEGI_INFORMA / X)

Por el contrario, la encuesta de la ENSU presentada por el INEGI y retomada por Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina de este viernes 26 de abril, revela que estas son las ciudades en México con menor percepción de inseguridad:

San Pedro Garza García con un 4.4%

Piedras Negras con un 12.9%

Benito Juárez con un 16.4%

(@INEGI_INFORMA / X)

Esta gráfica de la ENSU e INEGI, muestra una ligera disminución general de percepción de inseguridad en la población respecto al trimestre anterior.