Rosina del Villar Casas, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, murió el sábado 31 de octubre de 2026, mientras recibía atención médica en Tijuana.

Su muerte fue confirmada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Muere Rosina del Villar Casas, dirigente de Morena en Baja California (@MarinadelPilar / X)

De acuerdo con reportes de medios locales, la dirigente estatal de Baja California, Rosina del Villar Casas, murió en el Hospital Regional No. 1 del IMSS, luego de presentar complicaciones relacionadas con una caída.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las circunstancias del accidente.

Muere Rosina del Villar Casas, dirigente de Morena en Baja California (@MarinadelPilar / X)

Rosina del Villar había reportado una evolución favorable

Un día antes de su muerte, el 30 de octubre, Rosina del Villar informó mediante un comunicado que había sufrido un accidente y que recibía atención médica en una institución pública.

En el mensaje, Rosina del Villar aseguró que se encontraba estable y que su recuperación avanzaba favorablemente; también agradeció las muestras de apoyo y manifestó su intención de reincorporarse a sus actividades partidistas cuando su estado de salud se lo permitiera.

La noticia causó sorpresa entre integrantes de Morena, pues la dirigente de Baja California todavía había mantenido comunicación con algunos de sus colaboradores el viernes.

Muere Rosina del Villar, dirigente de Morena en Baja California (Rosina del Villar / Facebook )

¿Quién era Rosina del Villar?

Rosina del Villar fue diputada local y secretaria de Honestidad y Función Pública, dependencia que posteriormente adoptó el nombre de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la administración de Marina del Pilar.

En noviembre de 2024 fue elegida presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California, cargo que desempeñaría hasta 2027.

Tras conocerse la muerte de Rosina del Villar, la gobernadora Marina del Pilar y militantes de Morena compartieron mensajes de despedida y condolencias para la familia de la dirigente política.