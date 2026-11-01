El Desfile de Día de Muertos 2026 llenó de música y baile las calles de CDMX (Ciudad de México) este sábado 31 de octubre.

Durante la décima edición del evento, los asistentes pudieron observar desde catrinas y catrines, calaveras gigantes hasta carros alegóricos.

Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX (Especial)

Así fue el Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX

El Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX comenzó su recorrido desde Paseo de la Reforma y avanzó hacia el Centro Histórico para llegar al Zócalo capitalino.

Un total de 4 mil participantes, además de 12 carros alegóricos y dos globos monumentales fueron parte del gran evento, los cuales estuvieron acompañados de comparsas, músicos y bailarines.

Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX (@GobCDMX)

A lo largo del Desfile de Día de Muertos 2026 se realizaron diversos homenajes, siendo los más destacados aquellos que se dedicaron a personalidades de la cultura y entretenimiento mexicano como:

Juan Gabriel

Juan Rulfo

Nellie Campobello

Emilio “El Indio” Fernández

Desfile de Día de Muertos 2026 en CDMX (@GobCDMX)

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada reconoció la gran participación y convocatoria que tuvo el Desfile de Día de Muertos 2026 y enfatizó que el evento impresiona al mundo.

Además destacó la importancia que tiene el Día de Muertos dentro de nuestra cultura, ya que recordamos a los que ya no están con alegría y fiesta, a la que se suman los altares.

Estamos llevando a cabo la décima edición de este gran desfile de Día de Muertos que ha impresionado al mundo. El día de hoy hay 4,000 participantes, alrededor de 50 grupos, equipos que han hecho todo su mejor esfuerzo por traer las raíces milenarias, por traer la cultura de lo que significa el Día de Muertos. Aquí decimos que el Día de Muertos es una rebelión contra el olvido, porque aquí recordamos a los que ya se fueron con alegría, con memoria, con fiesta, desde los altares en las casas hasta estos grandes festivales que vemos en las avenidas. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Asimismo, Clara Brugada resaltó las diversas actividades que se han realizado sobre el Día de Muertos en CDMX, poniendo énfasis en la catrina de 32 metros que se colocó en el Zócalo.