Murió la periodista de TV Azteca, María Elena Martínez de la Vega, a los 62 años de edad en la Ciudad de México (CDMX).

La muerte de la periodista ocurrió el 15 de enero, pero fue hasta este fin de semana que comenzó a circular la noticia con los recuerdos y condolencias de sus excompañeros de TV Azteca.

La velación de María Elena Martínez de la Vega ocurrió el día viernes 16 de enero y la cremación del cuerpo el sábado 17 de enero.

Jorge Zarza lamenta muerte de María Elena Martínez de la Vega

Jorge Zarza, periodista de TV Azteca, publicó un mensaje para despedirse de quien consideró su “formadora” en el periodismo.

Y es que en Núcleo Radio Mil, en 1989 le tenía terror por su nivel de exigencia y por su enseñanza “a gritos”.

No obstante, María Elena Martínez de la Vega también fue descrita como una mujer que daba su mano y su apoyo, dejaba huella en cada conversación.

En el tema familia, fue descrita como una “esposa amorosa, hermana entrañable y tía querida”.

¿De qué murió María Elena Martínez de la Vega?

La causa de muerte de María Elena Martínez de la Vega no se conoce y tampoco se sabe si tenía alguna situación de salud recientemente.

Otro de los periodistas que lamentó el fallecimiento en redes sociales fue el reportero de Alejandro Rodríguez.