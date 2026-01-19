María Elena Martínez de la Vega fue una periodista de radio y televisión en TV Azteca, formadora de nuevas generaciones de reporteros.

Jorge Zarza, periodista de TV Azteca, fue uno de los reporteros que formó con mucha exigencia y quien la recordó ante su muerte. Te contamos lo que sabemos de ella:

¿Quién fue María Elena Martínez de la Vega?

María Elena Martínez de la Vega fue una periodista mexicana considerada formadora de periodistas en tiempos en que los medios de comunicación electrónicos tenían menos herramientas tecnológicas a las actuales y en lugar de servicios de mensajería y correo electrónico se comunicaban a sus redacciones mediante dictados por teléfono para procesarlos en máquina de escribir y cuando se usaban cintas de casete para grabar audio y video.

¿Qué edad tenía María Elena Martínez de la Vega?

María Elena Martínez de la Vega tenía 62 años al momento de su muerte pues nació en el 12 de abril de 1963.

¿Quién es el esposo de María Elena Martínez de la Vega?

Se desconoce quien fue el esposo de María Elena Martínez de la Vega pero se ha recordado que fue una “esposa amorosa”.

¿Qué signo zodiacal era María Elena Martínez de la Vega?

María Elena Martínez de la Vega era de signo zodiacal Aries, signo de fuego conocido por energía, determinación y franqueza, características que la periodista aplicaba en su trabajo pues era conocida como una mujer my exigente en su trabajo.

¿Cuántos hijos tuvo María Elena Martínez de la Vega?

Se desconoce si María Elena Martínez de la Vega fue madre de familia, solo se ha descrito como una “tía querida”.

¿Qué estudió María Elena Martínez de la Vega?

María Elena Martínez de la Vega estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental.

¿En qué trabajó María Elena Martínez de la Vega?

Se sabe que María Elena Martínez de la Vega trabajó en Núcleo Radio Mil y en TV Azteca haciendo coberturas de hechos importantes. También cubrió en la fuente presidencial entre los 80s y 90s.

Murió María Elena Martínez de la Vega a los 62 años de edad

La periodista María Elena Martínez de la Vega murió el jueves 15 de enero de 2026 a los 62 años de edad.

Amigos y familiares lamentaron la situación y la recordaron antes de su cremación el 17 de enero.