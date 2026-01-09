¿Quién es Kariana Colmenero, reportera de Tv Azteca que persiguió a un policía?

Kariana Colmenero es la reportera de Tv Azteca que da de qué hablar tras perseguir a un policía.

Se sabe que Kariana Colmenero nació en Sinaloa el 25 de septiembre de 1996.

¿Qué edad tiene Kariana Colmenero?

Actualmente Kariana Colmenero tiene 29 años de edad, en este 2026 cumplirá 30 años.

¿Quién es la pareja de Kariana Colmenero?

Kariana Colmenero mantiene su vida privada por lo que se desconoce si tiene pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Kariana Colmenero?

Kariana Colmenero pertenece al signo zodiacal de Libra.

¿Cuántos hijos tiene Kariana Colmenero?

Kariana Colmenero no tiene hijos.

¿Qué estudio Kariana Colmenero?

Los estudios de Kariana Colmenero son Licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación en el Tecnológico de Monterrey (ITESM), Campus Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Kariana Colmenero?

Laboralmente Kariana Colmenero ha destacado como reportera y conductora de Fuerza Informativa Azteca (FIA) de Tv Azteca.

Principalmente Kariana Colmenero tiene participación en las emisiones de "Hechos Meridiano" y con los "Ruiz Lara".

Antes de convertirse en reportera de Tv Azteca, Kariana Colmenero trabajó durante más de 6 años en la radio de Sinaloa.

La labor de Kariana Colmenero se vuelve tendencia tras perseguir a un policía supuestamente de tránsito y que puso al descubierto la corrupción en Naucalpan, Estado de México.

Pues durante un reporte de pavimentación, de manera inesperada a solicitud de un conductor, Kariana Colmenero pudo evidenciar la corrupción de la policía de tránsito.

Luego de que en el momento Kariana Colmenero pidiera hablar con el policía para su versión en los hechos, simplemente el elemento huyó, lo que hizo que la reportera de Tv Azteca lo persiguiera.

Asimismo, evidenció que no solo era un policía el que ejercía de manera corrupta su cargo, pues al perseguirlo, otros más elemento que se encontraban en el área huyeron junto a su compañero.

Hecho que hizo que se destapara una vez más un caso de corrupción en la policía de tránsito, pues el conductor contó que se le solicitó la cantidad de 5 mil 200 pesos, para evitar una infracción y que su automóvil fuera recogido.