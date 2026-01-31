Hoy sábado 31 de enero se reportó la muerte de Gustavo Sánchez Vásquez, ex acalde de Mexicali, Baja California y actual senador del Partido Acción Nacional (PAN), a los 62 años de edad.

Su muerte fue confirmado por diversos legisladores y comunicadores mediante redes sociales donde mandaron condolencias a la familia de Gustavo Sánchez Vásquez.

¿De qué murió Gustavo Sánchez Vásquez? PAN dio a conocer la muerte de su senador

La política en México se encuentra de luto luego de que se dio a conocer la muerte del senador Gustavo Sánchez Vásquez a los 62 años de edad.

De acuerdo con algunos reportes, Gustavo Sánchez Vásquez murió por complicaciones de salud derivadas de problemas pulmonares que padecía desde hace tiempo.

Murió Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, a los 62 años (@SenadoresdelPAN / X )

Gustavo Sánchez Vásquez fue el último alcalde panista de Mexicali, Baja California y varias encuestas lo consideraban como uno de los posibles candidatos a la gubernatura del estado.

En 2019 intentó reelegirse como alcalde de Mexicali, perdiendo contra la hoy gobernadora de Baja California Marina del Pilar Avila Olmeda.

Gustavo Sánchez Vásquez fue diputado local entre 2013 y 2016, además de ser Procurador del estado durante la administración de Ernesto Ruffo Appel y síndico municipal de Mexicali en el XV Ayuntamiento.

A través de la red social de X, senadores de PAN lamentaron la muerte de Gustavo Sánchez Vásquez, entre ellos, el coordinador de la bancada, Ricardo Anaya.