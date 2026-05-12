La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, criticó las Becas del Bienestar ya que no han presentado beneficios como mostraría el rezago educativo en México.

“Este diagnóstico que se tiene, a pesar de que no hay estos esquemas de medición, que se recurre a las transferencias que abiertamente para nosotros es un tema electorero”. Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano

La crítica a las Becas del Bienestar fue dada tras hablar sobre el intento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de recortar un mes las clases del ciclo escolar 2025-2026.

Esto pese a que México ocupa el último lugar en aprovechamiento escolar entre los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Senadora de Movimiento Ciudadano lanza críticas a Becas del Bienestar por rezago educativo

Tras encabezar el foro legislativo “La educación no es un juego” en el Senado, Alejandra Barrales criticó las Becas del Bienestar, las cuales sólo serían un “tema electorero”.

Movimiento Ciudadano critica Becas del Bienestar ante rezago educativo

Esto debido a que México no tiene una medición que demuestre el beneficio educativo que las Becas del Bienestar ofrecerían a los estudiantes.

Al contrario, la emecista afirma que las Becas Bienestar confirman un fracaso, ya que al menos una cuarta parte de estudiantes mexicanos no aprueban lo básico , como comprensión lectora.

Cita a expertos y participantes en el foro de educación, quienes explicaron que México ha estado en el último lugar de aprovechamiento de la prueba PISA desde el año 2000.

Asimismo, los expertos señalaron que el presupuesto total dado a la educación en los últimos 30 años refleja una caída constante, lo que demostraría que no es un tema de prioridad.

Senadora de Movimiento Ciudadano reprueba intento de la SEP de recortar calendario escolar

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano también reprobó el intento de la SEP de recortar el calendario escolar, ya que eso iba a aumentar el rezago educativo de México.

Por lo mismo, Alejandra Barrales señaló como preocupante que la SEP intentara recortar las clases, ya que eso cuestiona el lugar que se da a la educación.

Ahondó en este punto durante su participación en el foro, en el que mencionó las afirmaciones de que los estudiantes ya no van a estudiar y sólo cansan a los maestros.

Durante la conferencia, los ponentes criticaron la intención de recortar las clases, ya que actualmente México opera con un calendario menor al promedio del resto de la OCDE.

Por lo cual, una propuesta como la de recortar un mes las clases, sería una medida que aumentaría el rezago educativo, en especial con justificaciones “ridículas”.