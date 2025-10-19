El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó los resultados del programa Becas Sonora de Oportunidades, el cual tiene el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos.

El mandatario señaló que este programa ha logrado reducir la deserción escolar en el estado en un 10%, asimismo, subrayó que este programa representa una de las prioridades más importantes de su gobierno, al incidir directamente en el desarrollo educativo y social de las familias sonorenses.

“En mi gobierno, la educación es una de las prioridades, por eso impulsamos el programa de Becas Sonora de Oportunidades. Los resultados son visibles, pues logramos reducir el abandono escolar en educación superior de 14.9 por ciento a 11.1 por ciento; en media superior de 12.8 por ciento a 9.5 por ciento y en primaria y secundaria prácticamente tenemos cobertura total” Alfonso Durazo, gobernador de Sonora

Becas Sonora de Oportunidades beneficia a más de un millón de estudiantes

De acuerdo con las cifras, en el último año, más de medio millón de estudiantes de todos los niveles educativos recibieron apoyo económico a través del programa, que cuenta con una inversión de 830 millones de pesos.

Más de medio millón de estudiantes sonorenses han recibido apoyos económicos en 2025 (Cortesía)

Además, dio a conocer los resultados:

Abandono escolar en educación superior pasó de 14.9% a 11.1%

Abandono de escuela media superior, de 12.8% a 9.5%

Mientras que en primaria y secundaria la cobertura es prácticamente total

Sonora se convierte en un líder de educación

Durazo Montaño señaló que Sonora ocupa el primer lugar nacional en absorción escolar, tanto en educación básica como universitaria, y el tercer lugar en educación superior, según los indicadores más recientes.

Además, el analfabetismo se redujo del 2% al 1.4%, posicionando al estado como el cuarto con menor rezago educativo en el país.

Por otra parte, dio a conocer que para el 2026 se destinarán más de mil millones de pesos adicionales con el objetivo de seguir disminuyendo el rezago educativo y consolidar un sistema educativo incluyente y con equidad.

Gobierno de Sonora entrega uniformes y desayunos escolares gratuitos

Como parte de esta estrategia, el gobierno de Sonora ha entregado 1.7 millones de uniformes escolares gratuitos, con una inversión de 1,384 millones de pesos. Tan solo este año, se destinaron 316 millones para distribuir 440 mil uniformes a estudiantes de todo el estado.

Además, se han invertido 1,125 millones de pesos en el programa de desayunos escolares, garantizando 127 millones de raciones de alimentos desde el inicio de la administración. En el último año, se destinaron 263 millones de pesos para asegurar 32 millones de desayunos en planteles educativos.

El gobernador Alfonso Durazo reafirmó que la educación seguirá siendo el motor de la transformación de Sonora, al garantizar igualdad de oportunidades y bienestar para las nuevas generaciones.