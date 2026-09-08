Morena reportó que ha registrado una importante caída de tendencias negativas tras confirmarse la captura de Fernando Cerimedo.

A través de sus redes sociales, Morena expuso los señalamientos que mantiene contra Fernando Cerimedo, acusado de ser responsable de difundir información con la intención de dañar la imagen del gobierno federal.

“No es casualidad”: Morena sobre disminución de tendencias negativas tras captura de Fernando Cerimedo

De acuerdo con Morena, la detención de Fernando Cerimedo, presunto fundador del medio argentino La Derecha Diario, ha traído como consecuencia una importante caída de tendencias negativas.

En este sentido, Morena recordó que Cerimedo fue señalado de manera directa por su propia expareja, Nadia Beller, de tener la intención de influir en las elecciones 2027 en México.

Esto además de otras acusaciones que pesan en su contra, como negocios de lavado de dinero, huachicol, entre otros.

Morena manifestó que no es ninguna casualidad la disminución de ataques en redes sociales, pues Cerimedo estaría involucrado en una red que busca atacar a los gobiernos de izquierda en América Latina.

Morena reporta caída de tendencias negativas tras captura de Fernando Cerimedo (Captura)

Dicha red opera mediante el uso de bots, Inteligencia Artificial, así como cuentas coordinadas que se suman a la conversación para inflar los comentarios negativos sobre determinado tema.

No obstante, Morena señaló que estos hechos no terminan con la detención de Cerimedo, pues aún existen interrogantes que deben ser resueltos a la brevedad posible.

El más importante de ellos, es conocer quién financia este tipo de ataques, así como el total de personas que se encuentran involucradas en la reproducción de tendencias negativas.