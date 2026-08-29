Fernando Cerimedo, consultor político argentino, recibió una segunda orden de prisión preventiva por seis meses en Bolivia.

Actualmente se encuentra recluido bajo cargos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que se suman a una acusación previa por el intento de feminicidio de su expareja, Nadia Beller.

Durante la audiencia, Fernando Cerimedo defendió la legalidad de su patrimonio y negó tener una influencia indebida en el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Fernando Cerimedo recibió una segunda orden de prisión preventiva en Bolivia

Fernando Cerimedo enfrenta una segunda imputación formalizada por la Fiscalía Departamental de La Paz, Bolivia tras el hallazgo de grandes sumas de dinero y bienes en allanamientos a domicilios vinculados al estratega.

Fernando Cerimedo (@cerimedofernando / Instagram)

En los operativos de la fiscalía se reportó la incautación de entre 500.000 y 700.000 dólares en efectivo (además de euros y pesos bolivianos), un arma de fuego, vehículos y un título de propiedad de un inmueble en Calacoto, La Paz.

Por este proceso, el juez Douglas Borda le impuso una segunda detención preventiva de seis meses en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz.

Existen investigaciones financieras paralelas al enriquecimiento ilícito destinadas a rastrear el flujo de dinero de sus empresas en el exterior (en Argentina, Chile y Estados Unidos) hacia territorio boliviano, bajo sospecha de no haber utilizado los canales correspondientes

Sin embargo, también enfrenta múltiples y severos cargos penales en Bolivia que abarcan desde delitos de violencia extrema hasta presuntos delitos financieros, lo cual ha desatado una profunda crisis política en el país.

Fernando Cerimedo cuenta con un expediente adicional por agresiones físicas y psicológicas que habría ejercido presuntamente en julio de 2026 contra Nadia Beller, previas al intento de asesinato.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

Se mantiene activa una cuarta línea de investigación para esclarecer su presunta vinculación con este delito.

Cerimedo negó rotundamente esta sospecha, afirmando que el cargo es falso y que él mismo ha denunciado actividades de narcotráfico en el pasado con resultados positivos.

Fernando Cerimedo asegura estar recluido “por algo que no ocurrió”

Este escándalo sacudió al gobierno boliviano, ya que se le señala como el “asesor personal” del presidente Rodrigo Paz.

Aunque el mandatario Paz se ha distanciado públicamente declarando que Cerimedo jamás tuvo autorización formal para representarlo o trabajar en su administración.

Beller ha difundido chats y documentos que vinculan al consultor con reuniones gubernamentales de alto nivel y con presuntos pagos de sobornos que involucran a ministros, legisladores y al círculo presidencial.

Durante las audiencias judiciales, Fernando Cerimedo ha mantenido una postura de defensa absoluta, asegurando estar recluido “por algo que no ocurrió”.

Visiblemente afectado, se ha quebrado en llanto al referirse a su situación familiar, sosteniendo que esta crisis le ha “arruinado la vida” en el plano reputacional y afirmando que no tiene ninguna intención de fugarse del país.

Por el contrario, ha solicitado formalmente al juez que le permita defenderse en libertad para poder seguir trabajando y mantener a su familia.

E incluso reveló que decidió mantenerse incomunicado voluntariamente en prisión (pidiendo no recibir visitas) para demostrar que no tiene intenciones de interferir u obstaculizar la labor de la justicia.

Fernando Cerimedo se defiende sosteniendo firmemente su inocencia y calificando los procesos judiciales en su contra como un “intento de golpe de Estado” destinado a desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz.

Asimismo, señala que si el ingreso del dinero no cumplió con los canales adecuados, la falta amerita a lo sumo una multa administrativa y no la prisión preventiva.

Finalmente, rechaza de forma categórica ser una persona corrupta, violenta o estar vinculado al narcotráfico -destacando que en el pasado ha colaborado denunciando este último delito con resultados positivos-.