Nadia Beller pidió ser testigo protegido tras su relación con Fernando Cerimedo.

La solicitud fue presentada en un “memorial de previo y especial pronunciamiento”.

Lo que derivó en la suspensión de la declaración que debía presentar Nadia Beller el miércoles 26 de agosto por las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito de su ex pareja Fernando Cerimedo.

Por el momento, se desconoce cuándo se tomará el nuevo testimonio de la abogada y activista boliviana.

Nadia Beller teme por su seguridad y pide ser testigo protegido en el caso contra Fernando Cerimedo

La abogada Nadia Beller pidió ser incorporada al Programa de Protección a Víctimas y Testigos porque teme por su seguridad.

De acuerdo con la propia Nadia Beller está en peligro y podría ponerse en una situación más vulnerable tras declarar.

Nadia Beller también expresó su molestia luego de que se filtrara que vive en la propiedad de un familiar.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

Lugar donde se recupera del intento de feminicidio que sufrió el pasado 17 de agosto, cuando dos sujetos le dispararon en la afueras de un hotel en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Tras el ataque, Nadia Beller señaló a su pareja Fernando Cerimedo como el autor intelectual del atentado en su contra en un intento por “silenciarla”.

Además realizó diversas acusaciones con chats y pruebas hacia el asesor político argentino denunciando presuntos actos de corrupción.

Nadia Beller (Nadia Beller / Facebook)

Lo que generó que la Fiscalía de La Paz abriera una investigación por posible enriquecimiento ilícito.

Recientemente, Nadia Beller dio a conocer que cuenta con un audio con el diálogo entre Fernando Cerimedo y María Elena “Bibi” Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz.

En la supuesta conversación se habla de la venta de combustible en el mercado negro que estaría coordinado desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Ante tal contexto, el presidente de Bolivia Rodrigo Paz ordenó ejecutar una “investigación minuciosa” del papel que jugaba Fernando Cerimedo en su gobierno.