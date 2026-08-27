Claudia Sheinbaum expresó su sorpresa al conocer que Fernando Cerimedo enfrenta una nueva investigación en Bolivia por presunto narcotráfico, vinculada al intento de asesinato de su esposa, Nadia Beller.

“¿Cerimedo?, ¿En Bolivia?, ¿Por narcotráfico?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 27 de agosto, Claudia Sheinbaum señaló el doble estándar de Fernando Cerimedo, quien ha acusado a su gobierno de ser un “narcogobierno” mientras él mismo es señalado por vínculos con grupos criminales.

El fiscal Alexander Mendoza confirmó que se abrió un tercer proceso contra Fernando Cerimedo, sumado a los de enriquecimiento ilícito e intento de feminicidio contra Nadia Beller.

Sheinbaum muestra su sorpresa por investigación por presunto narcotráfico contra Cerimedo

Claudia Sheinbaum mostró su sorpresa por la nueva investigación contra Fernando Cerimedo, ahora por presunto narcotráfico en Bolivia.

La presidenta, quien ya se había pronunciado por el intento de feminicidio contra Nadia Beller, esposa del periodista de Argentina, reconoció que no tenía conocimiento de la investigación que vincularía este hecho con el narcotráfico.

“Esta parte no la conocía, tengo que ser muy franca. O sea, ¿los sicarios que contrató para matar a la esposa pertenecían al narcotráfico?” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Y es que el pasado 25 de agosto 2026, el fiscal Alexander Mendoza, anunció que se abrió un tercer proceso en contra de Cerimedo por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Esto se suma a la investigación por:

enriquecimiento ilícito

intento de feminicidio

“El caso que se ha aperturado en la Unidad de Sustancias Controladas es sobre la protección que se estaría dando en el municipio de Santa Ana respecto a vuelos irregulares. Se estaría dando cobertura a avionetas presuntamente vinculadas al tráfico de sustancias controladas” Alexander Mendoza, fiscal general de Bolivia

Sheinbaum señala doble estándar de Cerimedo, acusado por presunto narcotráfico

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que Fernando Cerimedo tiene un doble estándar pues, mientras señala su gobierno como un ‘narcogobierno’, es él quien tendría vínculos con el narcotráfico.

“Muy interesante, porque la manera en que buscan intervenir es llamando al gobierno ‘narcogobierno’, como si hubiera vínculos con el narcotráfico cuando es él quien…presuntamente tiene vínculos” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Esta investigación surge luego de que Nadia Beller denunciara que Fernando Cerimedo habría utilizado como excusa la instalación de dispositivos GPS en avionetas para tener control de algunas operaciones aéreas y permitir que aeronaves cargadas con drogas volaran sobre Bolivia.