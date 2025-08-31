El grupo parlamentario de Morena rechazó 5 propuestas del PAN para presidir la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que por ley, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados le corresponde al Partido Acción Nacional (PAN), partido al que dijo no se le debe escatimar.

Monreal señaló que a pesar de que han recibido propuestas del PAN para la persona que ocupará la Mesa Directiva de San Lázaro, no han sido avaladas por Morena “por distintas razones que no vale la pena expresar”.

La Cámara de Diputados planea votar este domingo 31 de agosto la Presidencia de la Mesa Directiva que le corresponde al PAN.

Ricardo Monreal advierte posible “crisis constitucional” si Morena y PAN no llegan a acuerdo en Presidencia de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal advirtió que Morena y PAN no llegan a un acuerdo para la Presidencia de la Mesa Directiva, la Cámara de Diputados entrará en una crisis constitucional.

Monreal señaló que en caso de no llegar a un acuerdo entre ambas bancadas, la Cámara de Diputados podría caer en un vacío legal si la Mesa Directiva no queda conformada antes del 5 de septiembre.

“Estaremos ante un vacío jurídico que no contempla la ley y obviamente con dificultades para que los actos jurídicos que realicemos sean combatidos en los tribunales jurisdiccionales con posibilidades de éxito”, advirtió.

Inclusive, el líder de la bancada morenista adelantó que si este domingo no se define la Presidencia de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, el actual presidente de la cámara baja, se mantendrá hasta el 5 de septiembre.

PAN podría quedarse con la Mesa Directiva en San Lázaro (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Las propuestas del PAN para la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

José Elías Lixa Abimerhi, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, anunció este domingo 31 de agosto cuáles son las propuestas de su partido para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de septiembre:

Margarita Zavala

Kenia López Rabadán

Germán Martínez

Federico Döring

Ricardo Monreal comentó no tener ningún problema con los perfiles propuestos por el PAN, incluida Kenia López Rabadán, pero indicó que tales propuestas han sido rechazadas por un sector de Morena.

Si bien el Pleno de la Cámara de Diputados estaba convocado a las 5 de la tarde para la votación de la nueva Mesa Directiva del segundo año de la LVXI Legislatura, ésta se aplazó por unos minutos para continuar el diálogo.