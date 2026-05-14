En la conferencia de prensa del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, se confirmó de manera oficial el bloque entre Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) rumbo a las elecciones de 2027.

“La coalición está hoy más sólida que nunca esto que quede claro la decisión de ir en coalición para 2027 ya está tomada no vamos a dar marcha atrás”. Alberto Anaya, dirigente del PT

La alianza fue confirmada por los propios dirigentes de los tres partidos:

Aunque acordaron más filtros para depurar candidaturas, los partidos fueron claros en mantener diferencias sobre las reglas contra el nepotismo.

Morena, PVEM y PT endurecerán medidas para depurar candidaturas

Durante la conferencia, Morena, PVEM y el PT refrendaron que buscarán disputar las gubernaturas en juego, mantener la mayoría en el Congreso Federal y en los congresos locales.

En cuanto a la elección de candidatos, se informó que se mantendrá el método de la encuesta para definir coordinaciones y candidaturas, priorizando perfiles honestos, cercanos a la gente y con opinión positiva.

“Estamos buscando algún otro tipo de mecanismos... más rigurosos que pueda dar las autoridades hablando desde temas desde la propia fiscalía... la Secretaría de Seguridad Pública para blindar los perfiles”. Karen Castrejón del PVEM

Además, se buscarán mecanismos rigurosos con apoyo de autoridades como la FGR o la UIF para blindar los procesos contra perfiles cuestionables que deseen buscar una candidatura.

PT va en coalición rumbo a las próximas elecciones en México (Yazmín Betancourt)

Morena, PVEM y PT mantienen diferencias sobre nepotismo

Aunque Morena mantiene su regla contra el nepotismo, los tres partidos acordaron dialogar de manera fraterna sobre los casos particulares de cada fuerza política para llegar a acuerdos comunes.

“En el caso de Morena nosotros tenemos esta regla de no postular a un familiar de alguien de algún gobernante en turno... no es así la regla que tenga el PT o el Partido Verde", dijo Citlalli Hernández.