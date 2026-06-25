El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) falló en contra de Ricardo Salinas Pliego en queja contra Morena: el partido no hizo uso indebido de su imagen.

El TEPJF explicó la queja de Ricardo Salinas Pliego por el spot “Por el bien” en el que se usó su imagen sin autorización, en el cual también se le imputaron hechos.

A dicha resolución, Grupo Salinas condenó que el TEPJF avalara el uso de la imagen de un ciudadano sin su autorización para un spot.

TEPJF falla contra Ricardo Salinas Pliego; Morena puede usar su imagen (TEPJF)

TEPJF falla contra Ricardo Salinas Pliego: Morena puede usar su imagen en spot

El recurso SUP-PSC-34/2026 fue discutido por la Sala Superior del TEPJF durante su sesión del 23 de junio, en la cual señalaron que Ricardo Salinas Pliego tiene proyección pública por su intervención constante.

Magistrados argumentaron la inexistencia de uso indebido y calumnia de Morena hacia “un empresario mexicano”, ya que Ricardo Salinas Pliego y sus intervenciones constantes justifican el nivel de escrutinio.

Esto con referente al uso de la imagen, ya que se inserta de manera válida en el debate público, además de que funciona con el mensaje con una opinión de Morena sin imputación directa, descartando la calumnia.

El TEPJF también explicó que por ser Ricardo Salinas Pliego una persona privada en spot político-electoral, se debe hacer un análisis de tres elementos y no sólo de si existe o no consentimiento:

Personal

Temporal

Contextual

TEPJF falla contra Ricardo Salinas Pliego; Morena puede usar su imagen (TEPJF)

Ricardo Salinas Pliego fue considerado por el TEPJF como un personaje con trayectoria empresarial y participativo, con proyección pública y vigente además de que su imagen se usó dentro de una narrativa de contraste político.

Ricardo Salinas Pliego responde a fallo del TEPJF

Grupo Salinas emitió un comunicado sobre la determinación del TEPFJ y señaló que la resolución es parte del acoso sistemático en contra de su propietario, Ricardo Salinas Pliego, al validar que Morena use su imagen.

Agrega que el fallo exhibe que el TEPJF “ha sido cooptado por el poder” y protege para “callar a las voces críticas”.

Asimismo, Grupo Salinas explicó que el TEPJF ignoró un criterio propio de 2015, en el cual establecieron que no pueden usar la imagen de personas privadas en spots electorales.

Aunque no especifican si presentarán un nuevo recurso, Grupo Salinas advierte que la situación no termina aquí.