El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lamentó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora y externó que Chihuahua merece “vivir en paz” y con seguridad.

A través del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Morena aseguró que seguirá con “puntualmente” la investigación que realicen en Chihuahua sobre el asesinato de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende.

Morena exige al gobierno de Chihuahua que asesinato de Lucía Guadalupe Mora se investigue

El asesinato de la dirigente de Valle de Allende en Chihuahua, Lucía Guadalupe Mora, llevó a que Morena exigiera al gobierno del estado presidido por Maru Campos, que se investigue el atentado.

Con un comunicado firmado el 13 de mayo de 2026, el CEN lamentó el asesinato de Lucía Guadalupe Mora mostrando solidaridad ante los lamentables hechos con su dirigente municipal.

Sin embargo, también se llamó al gobierno de Chihuahua a investigar lo ocurrido en Valle de Allende, asegurando que tendrán seguimiento “puntual” para que no exista impunidad.

“Exigimos a las autoridades correspondientes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables (...) Desde Morena reiteramos nuestro respaldo y solidaridad con la familia de nuestra compañera. Seguiremos puntualmente la investigación para que este acto no quede impune”. Comunicado de Morena.

Por otra parte, el CEN de Morena señaló que el asesinato de Mora “no es un hecho aislado” y que esto es el reflejo de “un estado abandonado”, donde la gente exige “paz” y seguridad.

Asimismo, subrayaron que Maru Campos ni su gabinete asisten a las Mesas de Construcción de Paz y Seguridad, que la presidenta Claudia Sheinbaum realiza de forma constante.