La dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, lamenta el asesinato de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende, Chihuahua.

Además de expresar el dolor por la muerte de Lucía Guadalupe Mora, la dirigente acusó que el estado gobernado por Maru Campos, es violento y está en abandono.

Ariadna Montiel lamenta el asesinato de Lucía Guadalupe Mora en Allende

Ariadna Montiel, la dirigente nacional de Morena, compartió sus condolencias ante el asesinato de “nuestra compañera” Lucía Guadalupe Mora, confirmando que en Villa de Allende era dirigente.

Con una esquela, Montiel externó “pronta resignación a familiares y amigos” y deseo descanso a Lucía Guadalupe Mora.

Esquela de Ariadna Montiel por asesinato de Lucía Guadalupe Mora en Valle de Allende. (@A_MontielR)

Ariadna Montiel reclama violencia y abandono en Chihuahua tras asesinato de Lucía Guadalupe Mora

La dirigente Montiel externó condolencias por el asesinato de Lucía Guadalupe Mora la noche del 12 de mayo de 2026, lo que la llevó a subrayar lo que se vive en Chihuahua, estado gobernado por Maru Campos.

Con un tuit, apuntó que Chihuahua es merecedora de “paz, seguridad y justicia”, sino que Maru Campos del Partido Acción Nacional (PAN) tiene prioridades distintas al bienestar ciudadano.

“Maru Campos parece más preocupada por sus relaciones con la extrema derecha y sus visitas al extranjero que por asumir su responsabilidad con el pueblo”. Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena.

Asimismo, aseguró que el asesinato de Lucía Guadalupe Mora “es reflejo de un estado abandonado”, apuntando que Campos tampoco se preocupa por ir a “las meses de construcción de la paz” y que Chihuahua se está volviendo “la entidad más violenta del país”.