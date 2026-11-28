A través de un posicionamiento público, Morena exigió a la DEA que respete la soberanía de México tras difundir canales para denunciar a presuntos políticos ligados al narcotráfico.

La dirigencia nacional de Morena respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la queja formal presentada por el Gobierno de México ante la agencia de Estados Unidos.

Morena cuestiona medida unilateral de la DEA en México; pide combatir al narco en su territorio

En un comunicado, Morena subrayó que la defensa de la soberanía de México constituye un deber ineludible sustentado en la voluntad del pueblo.

Esta objeción responde a la medida unilateral anunciada por la DEA para recabar información dentro de territorio nacional.

Agente de la DEA (Facebook/Drug Enforcement Administration)

Asimismo, sostuvo que nuestro país cuenta con instituciones capacitadas para recibir denuncias, investigar delitos y combatir la impunidad.

Por ello, Morena remarcó que cualquier colaboración con organismos extranjeros debe encauzarse estrictamente por los conductos institucionales y con apego al marco legal nacional.

Aunque se reconoció la importancia de la colaboración internacional para combatir al crimen organizado, Morena enfatizó que el trabajo conjunto debe darse entre iguales, respetando la integridad territorial de cada nación.

De igual modo, aseveró que las autoridades mexicanas asumen su responsabilidad y trabajan diariamente para contener la violencia y evitar el tráfico de drogas hacia otros países.

Finalmente, el pronunciamiento demandó que Estados Unidos actúe dentro de sus fronteras atendiendo el consumo, persiguiendo a distribuidores, combatiendo el lavado de dinero y frenando el tráfico ilegal de armas.