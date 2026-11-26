El Gabinete de Seguridad rechazó la medida adoptada por la DEA sobre una línea de denuncias anónimas en Sinaloa y lo calificó de injerencia.

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad señaló que “México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio”.

Asimismo, señaló que México cuenta con sus propias instituciones facultadas para recibir denuncias.

Sin embargo, reiteró la voluntad de mantener el trabajo en cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

México no acepta injerencia, asegura Gabinete de Seguridad

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, México no aceptará ninguna medida de injerencia en territorio nacional, como la puesta en marcha por la DEA con su línea de denuncias para el estado de Sinaloa.

Asimismo, reiteró que México cuenta con sus propias instituciones facultadas para recibir denuncias, así como para investigar, combatir y evitar la corrupción y la impunidad.

“Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada”, señaló el organismo.

Además, reafirmó el compromiso por la cooperación intencionalidad, siempre bajo los principios irrenunciables de: