¿Morena iría contra los hijos de AMLO? El diputado morenista Ricardo Monreal reveló una supuesta negociación con el PAN por la reforma sobre el nepotismo, el cual fue exhibido y retomado por la periodista Azucena Uresti.

Hoy jueves 6 de marzo, la periodista abordó el supuesto acuerdo entre Morena y el PAN en su noticiero para Radio Fórmula, luego de que la reforma contra el nepotismo de Claudia Sheinbaum fue aprobada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores con efectos hasta 2030.

En ese contexto, Azucena Uresti exhibió un video en donde Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, admite una supuesta negociación con el PAN sobre la reforma contra el nepotismo y los hijos de AMLO.

De acuerdo con el video expuesto en el noticiero de Azucena Uresti, Ricardo Monreal admitió que algunos militantes de Morena “cayeron en una trampa de la oposición”.

Durante un taller de lectura el morenista reconoció que hubo una negociación entre algunos legisladores de Morena y el PAN no autorizada por el grupo parlamentario del oficialismo.

Dicho acuerdo consistió en que la oposición daría apoyo para que pasara la reforma contra el nepotismo -inicialmente propuesta para 2027- a cambio de que Morena vetara durante 10 años las posibles candidaturas de los hijos de AMLO:

Ante la filtración del video y sus declaraciones, Ricardo Monreal fue cuestionado por medios de comunicación sobre la supuesta negociación entre Morena y el PAN sobre la reforma contra el nepotismo y los hijos de AMLO.

Sin embargo, Ricardo Monreal, quien aparentemente desconocía que el video donde reconocía el acuerdo había sido filtrado, quiso negar la negociación para vetar a los hijos de AMLO de posibles candidaturas de Morena.

“La verdad no sé de qué me habla, soy un hombre de los clásicos y no he hablado con Federico Döring, tendría que preguntarle a él con quién habló, no sé de cuáles 100 votos y tampoco sé de los apellidos López”.

Ricardo Monreal