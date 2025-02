Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara de Senadores, confirmó que finalmente sí se afiliará a Morena y que contará con la aprobación de Luisa María alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, dirigentes del partido a nivel nacional.

Este jueves 13 de febrero, Gerardo Fernández Noroña informó que el próximo martes 18 de febrero de 2025 la dirigencia nacional de Morena, conformada por Luisa María Alcalde, Andrés Manuel López Beltrán y Carolina Rangel, asistirá a la Cámara de Senadores para instalar módulos de afiliación o reafiliación al partido.

Al respecto, Fernández Noroña adelantó que aprovechará para afiliarse formalmente a Morena, luego de varios meses del anuncio de haber anunciado su intención de integrarse a las filas del partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Va a venir la dirección el próximo martes. Se instala(rán) aquí módulos de afiliación o reafiliación de Morena. Yo aprovecharé para afiliarme formalmente”, reveló el legislador.

¿Gerardo Fernández Noroña, presidenciable?

Gerardo Fernández Noroña confesó que su deseo de afiliarse a Morena responde a planes futuros en la política mexicana.

Explicó que nunca formó parte oficialmente del PT, pues siempre participó como “externo”, aunque aclaró que “quiere mucho al PT”.

Fernández Noroña dijo que desde que renunció a su militancia en el PRD en noviembre de 2011, ya no volvió a hacer militancia “porque es muy complicado”.

Sin embargo, comentó que ahora sí quiere afiliarse a Morena debido a que “tiene algunos planes hacia adelante” en alusión a su participación en alguna posible contienda en próximas elecciones, por lo que consideró oportuno hacerlo en este momento.

El ex presidenciable en las pasadas elecciones de 2024 no reveló mayores detalles de cuáles son sus aspiraciones políticas como parte de Morena o si tiene la intención de volver a competir por la titularidad del Ejecutivo federal.

Gerardo Fernández Noroña se afiliará a Morena (Especial)

Gerardo Fernández Noroña anunció su deseo de afiliarse a Morena desde 2024

A finales de agosto de 2024, Gerardo Fernández Noroña hizo pública su intención de afiliarse oficialmente a Morena en un mitin en el estado de Morelos.

En aquella ocasión, reveló que no había querido porque es “bien complicado”, pero dijo que se afiliaría para que se elimine esa idea de que no lo hace “por arrogancia”.

“A ver si no me afilio a Morena y me salen con qué: ‘no, es que tienes que ser fundador’”, bromeó.