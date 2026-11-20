Morena en la Cámara de Diputados rechazó seis propuestas del PAN y MC (Movimiento Ciudadano) para la convocatoria del INE, descartando disminución de entrevistas y observatorio ciudadano.

Aunque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados no se ha pronunciado, Ivonne Ortega, líder de la bancada de MC, señaló al respecto que hay falta de consensos en la Junta de Coordinación Política.

Ivonne Ortega añadió que hasta el reciente jueves 18 de noviembre, la Jucopo había avanzado bien en los acuerdos para la convocatoria, aunque descartó que ya existan nombres para la presidencia del INE.

Morena en la Cámara de Diputados cierra puerta a seis propuestas del PAN y MC para la convocatoria del INE

Por inviabilidad constitucional, Morena rechazó seis propuestas presentadas por PAN y Movimiento Ciudadano —cinco y una respectivamente— para la convocatoria del INE.

Morena cierra la puerta a propuestas del PAN y MC para renovar el INE (Isabel Uribe)

En sus propuestas, el PAN buscaba consultar a organizaciones de la sociedad civil para integrar al Comité Técnico de Evaluación que presentará la quinteta para la presidencia entre las mejores aspirantes.

Así como la ampliación de restricciones temporales referente a los integrantes de dicho comité, al que también añadirían un mecanismo de veto para quienes proponga la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El PAN también buscaba reducir el número de entrevistas de 100 a 25 personas aspirantes y, en conjunto con Movimiento Ciudadano, coincidieron en establecer un observatorio integrado por la ciudadanía para seguir el proceso.

Ricardo Monreal no se ha pronunciado sobre el rechazo a las propuestas del PAN y MC; sin embargo, Ivonne Ortega aclaró que los partidos deben dar la oportunidad a un ciudadano para recuperar la confianza en el INE.

Morena cierra la puerta a propuestas del PAN y MC para renovar el INE (Isabel Uribe)

Morena acepta siete propuestas de PAN y MC para la convocatoria del INE

De momento, Morena habría aceptado una propuesta de Movimiento Ciudadano para la convocatoria del INE y seis del PAN:

Fortalecimiento de la motivación de la convocatoria Acreditar la trayectoria profesional de los aspirantes La integración del seno del Consejo General del INE para el desarrollo del ensayo inédito Máxima publicidad y transparencia en los resultados de cada etapa Parlamento abierto para formular preguntas a los aspirantes Justificación reforzada por parte del Comité Técnico de Evaluación sobre la selección de la quinteta

Hasta el jueves 18 de noviembre se mantenía el diálogo, pero MC señaló que la denuncia del PAN podría atrasar todavía más la elección para la presidencia del INE.