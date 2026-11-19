Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) podría concretarse a finales de enero de 2027.

“Yo me siento decepcionado porque no fui capaz de construir este acuerdo. Yo me siento mal, no culpo a nadie, es mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

En conferencia de prensa, Monreal señaló que la fecha ahora depende de la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pues el PAN reclamó la falta de convocatoria.

Ante esta situación, el diputado Ricardo Monreal se dijo decepcionado por no haber logrado una acuerdo con las diversas fuerzas políticas, pues este le habría dado legitimidad a la nueva presidencia del INE.

Ricardo Monreal prevé nueva presidencia del INE en enero de 2027 (Captura de pantalla)

Monreal estima que el INE tendrá nueva presidenta en enero de 2027 tras intervención del TEPJF

Pese a no haber logrado un consenso entre los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal señaló que la elección de la nueva presidencia del INE podría darse en enero de 2027.

Luego de que el PAN presentara un juicio para reclamar la falta de una convocatoria para elegir a la persona que ocupará la presidencia del INE, Monreal señaló que el proceso ahora depende de la intervención del TEPJF.

“Ya nos estamos sujetando a la decisión de un órgano ajeno a la Cámara de Diputados que es competente, pero nos muestra como incapaces”. Ricardo Monreal, diputado de Morena

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de alcanzar un consenso con la oposición, Ricardo Monreal evitó dar por terminada esa opción, aunque reconoció que ya existe otra ruta para resolver la renovación.

Ricardo Monreal prevé nueva presidencia del INE en enero de 2027 (Captura de pantalla)

Monreal explicó que, si el mandato judicial obliga a la Cámara de Diputados a emitir la convocatoria, ésta será aprobada conforme a los procedimientos establecidos en la ley y la Constitución Mexicana.

Sobre los tiempos, el diputado Ricardo Monreal calculó que la resolución del TEPJF podría tomar entre 23 y 28 días, mientras que las etapas de la convocatoria requerirían otros 28 a 30 días.

Al sumar ambos periodos, estimó que la elección de la nueva presidenta del INE podría realizarse hacia finales de enero de 2027, posiblemente durante un periodo extraordinario de sesiones.